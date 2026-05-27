Claudete Troiano negocia retorno à TV após dois anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:41
A apresentadora Claudete Troiano pode retornar à televisão ainda em 2026 após dois anos afastada da TV aberta. Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, Claudete está em negociações avançadas com a Rede Brasil para comandar um programa diário na emissora.
Claudete Troiano
As conversas, de acordo com a publicação, acontecem há cerca de dois meses e ainda envolvem ajustes internos antes de um possível anúncio oficial.
A emissora teria planos de colocar a veterana no ar de segunda a sexta-feira, embora detalhes como horário, formato da atração e possíveis parceiros de apresentação ainda não tenham sido definidos.
Procurada, Claudete Troiano confirmou as negociações e demonstrou interesse em voltar às telinhas. “Desejo, sim, retornar às telinhas, mas não tenho pressa”, afirmou.
A Rede Brasil também confirmou que existem conversas em andamento com a apresentadora.
O último trabalho de Claudete na TV aberta foi o programa ‘Vou Te Contar’, exibido pela RedeTV! entre 2020 e 2024.
Desde a saída da emissora, a apresentadora passou a se dedicar às redes sociais e a projetos digitais, incluindo podcasts e conteúdos publicitários para plataformas como Instagram e TikTok.
Com passagens por emissoras como SBT, Record, Band e TV Gazeta, Claudete Troiano soma décadas de carreira na televisão brasileira.