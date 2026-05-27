VAI VOLTAR?

Claudete Troiano negocia retorno à TV após dois anos

Apresentadora negocia programa diário em emissora paulista e confirma conversas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:41

Claudete Troiano Crédito: Divulgação

A apresentadora Claudete Troiano pode retornar à televisão ainda em 2026 após dois anos afastada da TV aberta. Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, Claudete está em negociações avançadas com a Rede Brasil para comandar um programa diário na emissora.

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As conversas, de acordo com a publicação, acontecem há cerca de dois meses e ainda envolvem ajustes internos antes de um possível anúncio oficial.

A emissora teria planos de colocar a veterana no ar de segunda a sexta-feira, embora detalhes como horário, formato da atração e possíveis parceiros de apresentação ainda não tenham sido definidos.

Procurada, Claudete Troiano confirmou as negociações e demonstrou interesse em voltar às telinhas. “Desejo, sim, retornar às telinhas, mas não tenho pressa”, afirmou.

A Rede Brasil também confirmou que existem conversas em andamento com a apresentadora.

O último trabalho de Claudete na TV aberta foi o programa ‘Vou Te Contar’, exibido pela RedeTV! entre 2020 e 2024.

Desde a saída da emissora, a apresentadora passou a se dedicar às redes sociais e a projetos digitais, incluindo podcasts e conteúdos publicitários para plataformas como Instagram e TikTok.