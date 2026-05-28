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A sorte muda de lado hoje (28 de maio) e 3 signos entram em uma fase rara de oportunidades

Encontros inesperados, decisões rápidas e coincidências improváveis podem abrir portas importantes para três signos ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 28 de maio, chega trazendo uma energia de movimento e surpresa para alguns signos do zodíaco. O que parecia distante pode se aproximar de forma repentina, enquanto oportunidades surgem justamente onde ninguém estava olhando. O dia favorece atitudes espontâneas, mudanças de rota e escolhas feitas com confiança. Para três signos, a sorte parece trabalhar nos bastidores, criando encontros, soluções e chances que podem fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: Você tem a sensação de que as coisas costumam se resolver no momento certo, e nesta quinta-feira isso fica ainda mais evidente. Uma notícia, convite ou oportunidade inesperada pode surgir quando você menos espera, trazendo exatamente a resposta que precisava. O mais interessante é que a sorte não chega através de grandes acontecimentos, mas por pequenos movimentos que acabam gerando consequências positivas muito maiores. Confie mais na sua capacidade de reconhecer boas oportunidades quando elas aparecerem.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser planejado. Algumas das melhores oportunidades chegam de surpresa.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: O seu brilho natural chama atenção hoje, e isso pode abrir portas importantes. Pessoas influentes tendem a notar seu talento, suas ideias ou sua forma de se posicionar diante dos desafios. O dia favorece iniciativas criativas, conversas estratégicas e decisões ousadas. Quanto mais você confiar na própria autenticidade, maiores serão as chances de atrair situações favoráveis. Existe uma sensação de que algo importante começa a se movimentar nos bastidores.

Dica cósmica: O que faz você se destacar também é o que atrai sua sorte.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Peixes: Depois de um período emocionalmente desgastante, você começa a perceber que algumas dores já não têm mais o mesmo poder sobre sua vida. Essa libertação interna cria espaço para novas oportunidades, especialmente em áreas ligadas à criatividade, projetos pessoais e relacionamentos. A sorte aparece justamente quando você deixa de olhar para trás e passa a enxergar o que ainda pode construir. Um encontro ou uma conversa aparentemente simples pode trazer uma inspiração valiosa.

Dica cósmica: Quando você solta o passado, o futuro encontra espaço para chegar.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Leão Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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