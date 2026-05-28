HISTÓRIAS CURIOSAS

Cachorro atira em mulher com espingarda dentro de carro e surpreende policiais

Caso foi registrado no estado de Nebraska e levantou debates sobre irresponsabilidade com armas de fogo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:13

A raça do animal não foi informada nos boletins policiais Crédito: Zachary DeBottis / Pexels

O cachorro geralmente é referido como o melhor amigo do homem, mas você sabia que recentemente um cachorro atirou em uma pessoa com uma espingarda? Esse é um caso real registrado em Scottsbluff, no estado americano de Nebraska.

O disparo atingiu uma mulher que estava em um carro parado no semáforo, com o braço apoiado para fora da janela. Ela foi levada ao hospital por um familiar, mas não corria risco de morte.

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Como o disparo aconteceu

A polícia foi chamada no último sábado (23) para atender a uma ocorrência em uma loja de conveniência. No primeiro aviso, a informação era de que alguém havia sido atingido por uma arma de pressão.

Durante o deslocamento, os agentes receberam uma atualização: o caso envolvia uma espingarda. Ao chegar ao local, eles encontraram a porta do passageiro da caminhonete com marcas compatíveis com um disparo.

Segundo a polícia, o dono do veículo tinha parado na loja. Enquanto isso, o cachorro se movimentou no banco de trás, passou de um lado para o outro e acionou a arma, que tinha munição na câmara.

Um dos fragmentos de chumbo atravessou o veículo e acertou a parte superior do braço direito da mulher. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais Crédito: Vladyslav Huivyk / Pexels

Risco além da anedota

O ponto central não está no comportamento do cachorro, mas na displicência com a arma. Animais se mexem, pulam, se assustam, procuram espaço e podem encostar em objetos deixados no banco ou no assoalho.

O episódio mostra como uma falha de armazenamento transforma uma situação comum em acidente. Um carro parado, um pet inquieto e uma arma carregada bastaram para ferir uma pessoa que nem estava no veículo.

“O Departamento de Polícia de Scottsbluff lembra ao público que, segundo a lei estadual de Nebraska, é ilegal viajar com uma espingarda carregada em um veículo” Porta-voz do departamento em entrevista à revista PEOPLE

“Este incidente também serve como um lembrete importante de que a segurança com armas de fogo é de extrema importância ao manusear, possuir, transportar ou manter qualquer tipo de arma de fogo”, afirmou o porta-voz.

Armas carregadas em risco

Um estudo publicado na revista científica JAMA Network Open em 2026 ajuda a dimensionar o problema nos Estados Unidos. A pesquisa estimou que 6,7 milhões de crianças vivem em casas com ao menos uma arma carregada e destravada.

O estudo também mostra uma diferença por idade. Nas casas onde todas as crianças eram adolescentes de 13 a 17 anos, 26,1% dos donos de armas mantinham ao menos uma arma carregada e destravada. Em casas só com crianças menores de 13 anos, esse índice foi de 17,1%.