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Cachorro atira em mulher com espingarda dentro de carro e surpreende policiais

Caso foi registrado no estado de Nebraska e levantou debates sobre irresponsabilidade com armas de fogo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:13

A raça do animal não foi informada nos boletins policiais
A raça do animal não foi informada nos boletins policiais Crédito: Zachary DeBottis / Pexels

O cachorro geralmente é referido como o melhor amigo do homem, mas você sabia que recentemente um cachorro atirou em uma pessoa com uma espingarda? Esse é um caso real registrado em Scottsbluff, no estado americano de Nebraska.

O disparo atingiu uma mulher que estava em um carro parado no semáforo, com o braço apoiado para fora da janela. Ela foi levada ao hospital por um familiar, mas não corria risco de morte.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
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Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Como o disparo aconteceu

A polícia foi chamada no último sábado (23) para atender a uma ocorrência em uma loja de conveniência. No primeiro aviso, a informação era de que alguém havia sido atingido por uma arma de pressão.

Durante o deslocamento, os agentes receberam uma atualização: o caso envolvia uma espingarda. Ao chegar ao local, eles encontraram a porta do passageiro da caminhonete com marcas compatíveis com um disparo.

Segundo a polícia, o dono do veículo tinha parado na loja. Enquanto isso, o cachorro se movimentou no banco de trás, passou de um lado para o outro e acionou a arma, que tinha munição na câmara.

Um dos fragmentos de chumbo atravessou o veículo e acertou a parte superior do braço direito da mulher. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais
Um dos fragmentos de chumbo atravessou o veículo e acertou a parte superior do braço direito da mulher. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais Crédito: Vladyslav Huivyk / Pexels

Risco além da anedota

O ponto central não está no comportamento do cachorro, mas na displicência com a arma. Animais se mexem, pulam, se assustam, procuram espaço e podem encostar em objetos deixados no banco ou no assoalho.

O episódio mostra como uma falha de armazenamento transforma uma situação comum em acidente. Um carro parado, um pet inquieto e uma arma carregada bastaram para ferir uma pessoa que nem estava no veículo.

“O Departamento de Polícia de Scottsbluff lembra ao público que, segundo a lei estadual de Nebraska, é ilegal viajar com uma espingarda carregada em um veículo”

Porta-voz do departamento

em entrevista à revista PEOPLE

“Este incidente também serve como um lembrete importante de que a segurança com armas de fogo é de extrema importância ao manusear, possuir, transportar ou manter qualquer tipo de arma de fogo”, afirmou o porta-voz.

Armas carregadas em risco

Um estudo publicado na revista científica JAMA Network Open em 2026 ajuda a dimensionar o problema nos Estados Unidos. A pesquisa estimou que 6,7 milhões de crianças vivem em casas com ao menos uma arma carregada e destravada.

O estudo também mostra uma diferença por idade. Nas casas onde todas as crianças eram adolescentes de 13 a 17 anos, 26,1% dos donos de armas mantinham ao menos uma arma carregada e destravada. Em casas só com crianças menores de 13 anos, esse índice foi de 17,1%.

Embora o caso de Nebraska envolva um animal e um carro, a lógica é parecida. Quando uma arma está pronta para disparar e fora de controle direto, o acidente pode acontecer antes que alguém consiga reagir.

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Cachorro Armamento Estados Unidos Histórias Curiosas

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