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Para quem quer impressionar no Dia dos Namorados, chocolate ganha versão 'luxo afetivo'

Marca brasileira lança coleção especial com bombons, caixas presenteáveis e experiências afetivas para quem quer fugir do presente óbvio

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:16

Destaques: bombons e quebras-quebras com especiarias cupuaçu e jabuticaba
Destaques: bombons e quebras-quebras com especiarias cupuaçu e jabuticaba Crédito: Divulgação

Quem já começou a busca pelo presente perfeito para o Dia dos Namorados provavelmente entrou naquele dilema clássico: como surpreender sem cair no óbvio? Tem marca apostando justamente na ideia de transformar o chocolate em algo mais próximo de uma experiência afetiva — e menos “presente de última hora comprado no caminho”.

Para a data, a Dengo Chocolates lançou uma coleção especial inspirada em sabores brasileiros, flores tropicais e combinações que tentam conquistar primeiro pelos olhos e depois pelo paladar. A campanha aposta naquele tipo de romantismo que funciona melhor nos detalhes: caixas bonitas, sabores diferentes e clima de “eu pensei nisso com carinho”.

Para quem quer impressionar no Dia dos Namorados, chocolate ganha versão 'luxo afetivo'

Entre os destaques, bombons pintados nas versões ganache de chocolate ao leite e ganache de especiarias por Divulgação
Quebra-Quebra de frutas tropicais e bombons de jabuticaba por Divulgação
Para quem quer impressionar no Dia dos Namorados, chocolate ganha versão 'luxo afetivo' por Divulgação
Caixa Xodózinhos: 70g de chocolate por apenas R$ 109,90 por Divulgação
Caixas bonitas, sabores diferentes e clima de 'eu pensei nisso com carinho' por Divulgação
Caixa Aconchego, que reúne o tradicional quebra-quebra da marca e recheios como cupuaçu e jabuticaba por Divulgação
Identidade visual da coleção traz estampas coloridas, frutas brasileiras e referências tropicais por Divulgação
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Entre os destaques, bombons pintados nas versões ganache de chocolate ao leite e ganache de especiarias por Divulgação

A identidade visual da coleção traz estampas coloridas, frutas brasileiras e referências tropicais que conversam diretamente com os ingredientes usados nos chocolates. Bananeira, jabuticaba, cupuaçu e abacaxi aparecem tanto na estética quanto nas receitas.

Entre os destaques estão a Caixa Xodózinhos, com bombons pintados à mão, a Caixa Aconchego, que reúne o tradicional quebra-quebra da marca e recheios como cupuaçu e jabuticaba, além da Caixa Borogodó, voltada para quem quer impressionar sem precisar escrever textão apaixonado.

Os preços do portfólio selecionado para a celebração variam de R$ 109,90), com bombons pintados nas versões ganache de chocolate ao leite e ganache de especiarias, a R$ 139,90, com o clássico Quebra-Quebra de Biju e bombons de ganache ao leite, cupuaçu e jabuticaba. Há ainda opção de 246g por R$ 189,90, com Quebra-Quebra de frutas tropicais e bombons de jabuticaba.

Fundada em 2017, a Dengo se tornou conhecida por apostar em chocolates com ingredientes nacionais, produção sustentável e relação direta com produtores de cacau brasileiros. Hoje, a empresa soma mais de 57 lojas no Brasil e unidades também em Paris.

A coleção especial de Dia dos Namorados já está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da marca. 

Em Salvador, as lojas físicas funcionam nos shopping Salvador e da Bahia. 

Tags:

dia dos Namorados Chocolate

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