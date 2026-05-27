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Para quem quer impressionar no Dia dos Namorados, chocolate ganha versão 'luxo afetivo'

Marca brasileira lança coleção especial com bombons, caixas presenteáveis e experiências afetivas para quem quer fugir do presente óbvio

Mariana Rios

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:16

Destaques: bombons e quebras-quebras com especiarias cupuaçu e jabuticaba Crédito: Divulgação

Quem já começou a busca pelo presente perfeito para o Dia dos Namorados provavelmente entrou naquele dilema clássico: como surpreender sem cair no óbvio? Tem marca apostando justamente na ideia de transformar o chocolate em algo mais próximo de uma experiência afetiva — e menos “presente de última hora comprado no caminho”.

Para a data, a Dengo Chocolates lançou uma coleção especial inspirada em sabores brasileiros, flores tropicais e combinações que tentam conquistar primeiro pelos olhos e depois pelo paladar. A campanha aposta naquele tipo de romantismo que funciona melhor nos detalhes: caixas bonitas, sabores diferentes e clima de “eu pensei nisso com carinho”.

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A identidade visual da coleção traz estampas coloridas, frutas brasileiras e referências tropicais que conversam diretamente com os ingredientes usados nos chocolates. Bananeira, jabuticaba, cupuaçu e abacaxi aparecem tanto na estética quanto nas receitas.

Entre os destaques estão a Caixa Xodózinhos, com bombons pintados à mão, a Caixa Aconchego, que reúne o tradicional quebra-quebra da marca e recheios como cupuaçu e jabuticaba, além da Caixa Borogodó, voltada para quem quer impressionar sem precisar escrever textão apaixonado.

Os preços do portfólio selecionado para a celebração variam de R$ 109,90), com bombons pintados nas versões ganache de chocolate ao leite e ganache de especiarias, a R$ 139,90, com o clássico Quebra-Quebra de Biju e bombons de ganache ao leite, cupuaçu e jabuticaba. Há ainda opção de 246g por R$ 189,90, com Quebra-Quebra de frutas tropicais e bombons de jabuticaba.

Fundada em 2017, a Dengo se tornou conhecida por apostar em chocolates com ingredientes nacionais, produção sustentável e relação direta com produtores de cacau brasileiros. Hoje, a empresa soma mais de 57 lojas no Brasil e unidades também em Paris.

A coleção especial de Dia dos Namorados já está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da marca.