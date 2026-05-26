PRA VISITAR

Qual é o melhor boteco de Salvador? Comida di Buteco 2026 revela vencedor

Concurso reuniu 63 estabelecimentos de Salvador e Lauro de Freitas; verduras foram protagonistas da edição

Maria Raquel Brito

Publicado em 26 de maio de 2026 às 23:43

Cowboy fora-da-lei, do Panela de Barro Crédito: Reprodução/Comida di Buteco

Fazer a verdura ser a protagonista do prato. Esse foi o desafio dos 63 estabelecimentos de Salvador e Lauro de Freitas que participaram do concurso Comida di Buteco este ano. Muitos tiveram sucesso, mas um se sobressaiu. O vencedor, divulgado nesta terça-feira (26), foi o Panela de Barro, em Plataforma.

O prato campeão, “Cowboy fora-da-lei”, leva filé de salmão grelhado, com molho de espinafre, servido com brócolis defumado e acompanha torradas de azeite de oliva. Completaram o top 5 os botecos Com Dendê (2º), Biritódromo (3º), Cabana da Sônia (4º) e Sushili (5º).

Veja os vencedores do Comida di Buteco 2026 1 de 10

“O Comida di Buteco veio para inovar. Eu já participo há anos e sei da importância desse concurso, é um concurso sério, que trabalha com pessoas massa mesmo”, celebrou Luiz Pereira, dono do Panela de Barro.

Rumo à etapa nacional, uma nova comissão de jurados será designada pelo concurso, e cada boteco receberá três jurados para avaliar os mesmos itens da primeira etapa. O resultado da fase nacional e a consagração do ‘Melhor Buteco do Brasil’ acontece no dia 8 de julho.

Além da categoria geral, foram premiados os estabelecimentos com Top Performance de Cerveja, aqueles que trouxeram as bebidas “no ponto”. Para condecorar os desafiantes, a premiação de R$ 5 mil ficou com o São Vicente Bar e Restaurante, localizado no Dois de Julho. O top 5 nesta categoria fechou com o Com Dendê (2º), Bar da Gente (3º), Solar Boteco (4º) e Cabana da Sônia (5º).

Nesta edição, o Comida di Buteco traçou um roteiro gastronômico por 38 bairros entre 10 de abril e 10 de maio. Entre os locais com butecos participantes, estavam Santo Antônio Além do Carmo, Cabula, Itapuã, São Caetano, Stella Maris, Pernambués, Boca do Rio e Saúde.

Durante os 30 dias do concurso, cada estabelecimento foi avaliado em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco tem peso de 70% da nota, reforçando que o sabor, a criatividade e a montagem do prato seguem como o coração da competição, enquanto atendimento, higiene e a temperatura da bebida completam a experiência, somando 10% cada nos critérios de votação.

A avaliação combina a opinião popular com o olhar técnico dos jurados. Metade da pontuação (50%) vem do público, que prova os petiscos e registra sua escolha nas urnas disponibilizadas nos locais; e outra metade é atribuída pelos jurados (50%), que percorrem os butecos para garantir a imparcialidade na disputa.

A escolha do eixo central de 2026, segundo a organização do concurso, seguiu a tendência de valorizar a “cozinha de raiz” e desafiou a criatividade dos donos para mostrar que esses ingredientes são, na verdade, a alma dos pratos.

O desafio dos 63 estabelecimentos que participam do circuito foi soltar a criatividade e trazer as verduras para o centro da conversa. O resultado foi uma seleção de tira-gostos que passou por refogados, assados, caldo verde, panquecas, quiches, kimchi e farofas, tudo à moda dos chefs – e com nomes pra lá de únicos. A cada edição, é estabelecido um valor fixo para os petiscos participantes. Este ano, o público degustou cada prato por R$ 40.

Confira o pódio completo do Comida Di Buteco 2026:

Campeão (1º lugar) - Panela de Barro Prato: Cowboy fora-da-lei

O que vem: filé de salmão grelhado, com molho de espinafre, servido com brócolis defumado e acompanha torradas de azeite de oliva;

Vice-campeão (2º lugar) - Com Dendê

Prato: Camaruana

O que vem: barquinhas de banana-da-terra recheadas com rúcula e camarão grelhado ao molho de iogurte;

3º lugar - Biritódromo Bar de Praia

Prato: Delícias do Mar

O que vem: refogado de polvo, camarão e salsão. Acompanhado de um purê de batata, farofa crocante e um vinagrete tropical de ora-pro-nóbis;

4º lugar - Cabana da Sônia

Prato: Sônia Boca Nervosa

O que vem: frigideira de siri com camarão, couve e repolho, servida com vinagrete de biriri e creme da casa;

5º lugar - Sushili

Prato: Dragão com Dendê