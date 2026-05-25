Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entre relógios suíços e grifes italianas, mercado do luxo vira objeto de fascínio e consumo cultural

Novos livros lançados no Brasil exploram histórias de marcas como Rolex e Dolce & Gabbana e mostram como o universo do luxo deixou de interessar apenas a consumidores milionários

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:26

Livro sobre a Rolex mergulha em um universo em que engenharia, precisão técnica e construção de desejo caminham lado a lado
Livro sobre a Rolex mergulha em um universo em que engenharia, precisão técnica e construção de desejo caminham lado a lado Crédito: Pexels/Quang Viet Nguyen

O luxo nunca esteve tão em evidência — inclusive entre quem talvez nunca compre uma bolsa italiana ou um relógio suíço de dezenas de milhares de reais. Nas redes sociais, séries, documentários e no mercado editorial, marcas antes restritas a um circuito exclusivo passaram a despertar curiosidade cultural, estética e até histórica.

É nesse cenário que a Editora Senac São Paulo lança dois novos títulos dedicados a nomes que se transformaram em símbolos globais de desejo: Dolce & Gabbana e Rolex. Os livros fazem parte de uma coleção voltada a marcas que ultrapassaram seus segmentos para ocupar espaço no imaginário popular — mesmo entre pessoas que nunca consumiram seus produtos.

As 'Coisas de Rico' em Salvador: conheça o que movimenta o mercado do luxo

Escola ficará no segundo andar do Palacete Tira-Chapéu por Lucas Assis
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por Betto Jr
Fasano Salvador por Divulgação
Fasano Salvador por Divulgação
Fasano Salvador por Divulgação
Fasano Salvador por Divulgação
Fera Palace Hotel por Divulgação
Fera Palace Hotel (Salvador) por Divulgação
Fera Palace Hotel (Salvador) por Divulgação
Fera Palace Hotel (Salvador) por Divulgação
Fera Palace Hotel (Salvador) por Divulgação
Fera Palace Hotel (Salvador) por Divulgação
Fera Palace Hotel por divulgação
1 de 13
Escola ficará no segundo andar do Palacete Tira-Chapéu por Lucas Assis

Mais do que catálogos de moda ou relógios, as publicações tentam explicar como essas empresas ajudaram a construir ideias de status, identidade e sofisticação ao longo das últimas décadas.

No volume dedicado à Dolce & Gabbana, a autora Jessica Bumpus revisita a trajetória dos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana desde o encontro dos dois em Milão, nos anos 1980, até a transformação da grife em uma potência mundial. O livro mostra como referências à Sicília, ao cinema italiano e à sensualidade mediterrânea ajudaram a consolidar elementos como renda, corsets e animal print como marcas registradas da etiqueta.

Entre os episódios curiosos recuperados pela publicação está a criação improvisada da primeira coleção da dupla para a Semana de Moda de Milão, produzida em apenas três meses e com orçamento limitado. O próprio nome da marca teria surgido a partir da placa instalada na campainha da casa onde os estilistas moravam e trabalhavam.

Já o livro sobre a Rolex mergulha em um universo em que engenharia, precisão técnica e construção de desejo caminham lado a lado. O autor Josh Sims explora como a fabricante suíça fundada em 1905 construiu uma das identidades mais reconhecidas do século XX apostando justamente na discrição e na ideia de exclusividade silenciosa.

A publicação revisita momentos decisivos da história da relojoaria, como a criação do Rolex Oyster, lançado em 1926 como o primeiro relógio de pulso à prova d’água do mundo. Outro episódio emblemático envolve a nadadora Mercedes Gleitze, que atravessou o Canal da Mancha em 1927 usando o relógio preso ao pescoço. Após mais de dez horas na água, o equipamento seguia funcionando — episódio que se transformaria em uma das ações de marketing mais famosas da indústria de luxo.

Os lançamentos chegam em um momento em que o consumo do luxo vai além da compra propriamente dita. Hoje, acompanhar desfiles, coleções, bastidores de marcas e histórias de grandes maisons se tornou também uma forma de entretenimento e repertório cultural. Livros, séries e redes sociais ajudaram a transformar esse universo em objeto de curiosidade coletiva — mesmo para quem apenas observa tudo à distância, pela vitrine ou pela tela do celular.

Leia mais

Imagem - As 'coisas de rico': saiba quem e o que movimenta o mercado de luxo em Salvador

As 'coisas de rico': saiba quem e o que movimenta o mercado de luxo em Salvador

Ficha Técnica

Dolce & Gabbana

Autora: Jessica Bumpus

Páginas: 162

Preço: R$ 96

Onde comprar: Editora Senac São Paulo

Rolex

Autor: Josh Sims

Páginas: 162

Preço: R$ 96

Onde comprar: Editora Senac São Paulo

Tags:

Cultura Luxo Livros Mercado

Mais recentes

Imagem - Henrique e Juliano entram em campanha por reconciliação de Matheus e Paula Aires

Henrique e Juliano entram em campanha por reconciliação de Matheus e Paula Aires
Imagem - Cremosa e prática: aprenda a fazer massa tipo 'Ninho' ao forno em casa

Cremosa e prática: aprenda a fazer massa tipo 'Ninho' ao forno em casa
Imagem - Musical ‘Torto Arado’ em Salvador anuncia ator da Globo; conheça elenco

Musical ‘Torto Arado’ em Salvador anuncia ator da Globo; conheça elenco