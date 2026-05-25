MERCADO EDITORIAL

Entre relógios suíços e grifes italianas, mercado do luxo vira objeto de fascínio e consumo cultural

Novos livros lançados no Brasil exploram histórias de marcas como Rolex e Dolce & Gabbana e mostram como o universo do luxo deixou de interessar apenas a consumidores milionários

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 20:26

Livro sobre a Rolex mergulha em um universo em que engenharia, precisão técnica e construção de desejo caminham lado a lado Crédito: Pexels/Quang Viet Nguyen

O luxo nunca esteve tão em evidência — inclusive entre quem talvez nunca compre uma bolsa italiana ou um relógio suíço de dezenas de milhares de reais. Nas redes sociais, séries, documentários e no mercado editorial, marcas antes restritas a um circuito exclusivo passaram a despertar curiosidade cultural, estética e até histórica.

É nesse cenário que a Editora Senac São Paulo lança dois novos títulos dedicados a nomes que se transformaram em símbolos globais de desejo: Dolce & Gabbana e Rolex. Os livros fazem parte de uma coleção voltada a marcas que ultrapassaram seus segmentos para ocupar espaço no imaginário popular — mesmo entre pessoas que nunca consumiram seus produtos.

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Mais do que catálogos de moda ou relógios, as publicações tentam explicar como essas empresas ajudaram a construir ideias de status, identidade e sofisticação ao longo das últimas décadas.

No volume dedicado à Dolce & Gabbana, a autora Jessica Bumpus revisita a trajetória dos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana desde o encontro dos dois em Milão, nos anos 1980, até a transformação da grife em uma potência mundial. O livro mostra como referências à Sicília, ao cinema italiano e à sensualidade mediterrânea ajudaram a consolidar elementos como renda, corsets e animal print como marcas registradas da etiqueta.

Entre os episódios curiosos recuperados pela publicação está a criação improvisada da primeira coleção da dupla para a Semana de Moda de Milão, produzida em apenas três meses e com orçamento limitado. O próprio nome da marca teria surgido a partir da placa instalada na campainha da casa onde os estilistas moravam e trabalhavam.

Já o livro sobre a Rolex mergulha em um universo em que engenharia, precisão técnica e construção de desejo caminham lado a lado. O autor Josh Sims explora como a fabricante suíça fundada em 1905 construiu uma das identidades mais reconhecidas do século XX apostando justamente na discrição e na ideia de exclusividade silenciosa.

A publicação revisita momentos decisivos da história da relojoaria, como a criação do Rolex Oyster, lançado em 1926 como o primeiro relógio de pulso à prova d’água do mundo. Outro episódio emblemático envolve a nadadora Mercedes Gleitze, que atravessou o Canal da Mancha em 1927 usando o relógio preso ao pescoço. Após mais de dez horas na água, o equipamento seguia funcionando — episódio que se transformaria em uma das ações de marketing mais famosas da indústria de luxo.

Os lançamentos chegam em um momento em que o consumo do luxo vai além da compra propriamente dita. Hoje, acompanhar desfiles, coleções, bastidores de marcas e histórias de grandes maisons se tornou também uma forma de entretenimento e repertório cultural. Livros, séries e redes sociais ajudaram a transformar esse universo em objeto de curiosidade coletiva — mesmo para quem apenas observa tudo à distância, pela vitrine ou pela tela do celular.

Ficha Técnica

Dolce & Gabbana

Autora: Jessica Bumpus

Páginas: 162

Preço: R$ 96

Onde comprar: Editora Senac São Paulo

Rolex

Autor: Josh Sims

Páginas: 162

Preço: R$ 96