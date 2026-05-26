GRATUITO

Evento convida público para curtir música boa no fim de semana

Sétima edição do Festival Salvador Jazz ocupa a Mariquita com programação de 27 a 31 de maio

Doris Miranda

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:00

A Cor do Som, Sandra de Sá, Aguidavi do Jêje e Camilla Rocha são atrações Crédito: divulgação

Música boa de vários ritmos, instrumental ou não, e com alma jazzística. É o que o público pode esperar da 7ª edição do Festival Salvador Jazz que retorna ao Rio Vermelho, entre os dias 27 e 31 de maio. Entre as atrações da programação gratuita estão Sandra Sá, Amaro Freitas, A Cor do Som, Camila Rocha, Aguidavi do Jêje, Skanibais e Grupo Garagem.

O tradicional Largo da Mariquita estima receber mais de 15 mil pessoas durante os dois dias de shows (sábado e domingo). Mas, antes, o público conta com uma série de workshops de formação e capacitação musical, que integram a programação entre de quarta a sexta.

Dentro da programação, sete shows gratuitos aguardam o público para noites que mesclam o jazz raiz a sonoridades brasileiras, como é a obra do grupo A Cor do Som, que já balançou o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e venceu o Grammy Latino 2021, pelo álbum Rosa (2020). Outra atração é o pianista Amaro Freitas, vencedor do prêmio internacional Paul Acket (2026) e primeiro brasileiro a emplacar no concurso. A música de Amaro entelaça melodias marcantes a grooves e as referências diretas à diáspora africana.

E se o assunto é jazz, a contrabaixista e compositora Camila Rocha transita com naturalidade pelo gênero, com um suingue único que lhe rendeu o Prêmio BDMG Instrumental e a autoria de uma das trilhas do longa documental As Linhas da Minha Mão (2023).

Dando sequência ao line-up, o grupo que nasceu no quintal do Terreiro do Bogum e é liderado pelo mestre Luizinho do Jêje, Aguidavi do Jêje é uma das adições que só enriquecem o sétimo ano do festival. Trazendo os atabaques ao encontro da tradição e da inovação, o grupo formado por 16 músicos/ogãs prepara um show à parte de letras que rememoram cantigas de candomblé e trovas originais da cultura popular baiana.

Musicalidade

Incorporando o jazz ao soul, samba e a MPB, a cantora Sandra Sá é um dos destaques ao reverberar os ritmos da diáspora com o talento que lhe rendeu as faixas Olhos Coloridos, Joga Fora e Retratos e Canções. Com uma trajetória marcada por sucessos, a artista cria a ponte entre diferentes estéticas musicais dentro da programação.

A programação do Festival Salvador Jazz também conta com o groove indiscutível da banda Skanibais, que traz os elementos do jazz, ska e do reggae para uma mistura de sucesso em cima dos palcos, e que rendeu aos músicos a indicação ao Prêmio Caymmi de Música (2017).

Fechando com chave de ouro as sete apresentações do festival, o grupo Garagem entrega um repertório que passeia pelo jazz e pela MPB, ao longo de mais de três décadas do conjunto instrumental baiano.

Além da musicalidade, o Festival Salvador Jazz também traz será palco de oficinas criativas com grandes nomes da música, na assinatura do bluesman Eric Assmar, o baterista Tedy Santana e a professora Marília Sodré (da Sambaiana).

“No Salvador Jazz, trabalhamos com um conceito ampliado de Jazz, valorizando sua pluralidade e diálogos com outros gêneros musicais. Nosso objetivo é apresentar ao público uma programação que transita entre o jazz tradicional, a música instrumental brasileira, o afro-jazz e novas sonoridades contemporâneas, reforçando Salvador como um polo criativo e aberto à diversidade musical”, dizem os curadores Fernanda Bezerra e Fabrício Mota.

SERVIÇO - 7ª edição do Festival Salvador Jazz | de 27 a 31 de maio, no Largo da Mariquita, Rio Vermelho | Gratuito

PROGRAMAÇÃO



Dias 27, 28 e 29/5 (oficinas): Eric Assmar (quarta, 27), Tedy Santana (quinta, 28) e Marília

Sodré (sexta, 29)

Sábado (30)

Camila Rocha (a partir das 18h)

Amaro Freitas (a partir das 19h30)

Skanibais (a partir das 20h30)

A Cor do Som (a partir das 21h50)

Domingo (31)

Aguidavi do Jêje (a partir das 17h)

Grupo Garagem (a partir das 18h30)