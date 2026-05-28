Artistas mostram que trezena de junho é tempo sagrado na Bahia

A 12ª edição da mostra Antônios reúne 38 obras de 12 fotógrafos e 26 artistas plásticos

  • Doris Miranda

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:00

Mostra será aberta à vsitação nesta sexta (29) Crédito: divulgação

Faltando menos de um mês para o Dia de Santo Antônio, o ME Ateliê da Fotografia dá boas-vindas às festividades do santo casamenteiro, a partir desta sexta (29), com a 12ª edição da mostra Antônios. Neste período, centenas de devotos são aguardados no Santo Antônio Além do Carmo, transformando o bairro em uma celebração de arte e cultura.

Trazendo Um Altar para Antônio como tema da nova edição, a mostra reúne 38 obras inéditas. O curador Mário Edson se junta a mais 11 fotógrafos e 26 artistas plásticos. Participam: Ale Fernandes, Ana Kruschewsky, Cláudio das Virgens, Dorge Studart, Mário Edson, Marta Suzy, Reinaldo Giarola, Rejane Alice, Robson Maciel, Silvana Lima, Suy Andrade, Alysson Costa, Ana Uzeda, Anubis Cedraz, Bernardo Tochilovsky, Cecília Menezes, Chico Santana, Flávio Ribeiro, Franklin Jazz, Vânia Viana, Izabel Andion, Jacy Gordinho, Juli Gomes, Léo Furtado, Lucas Rodrigues, Luter, Lya Costa, Lys Florence, Manu Hereda, Maria Socorro Cabral, Maristela dos Anjos, ?Patrícia Dieder Dalmas, Rita Pinheiro, Rodrigo Nery, TWI, Wagner Lacerda e Yara Guedes.  

SERVIÇO - 12ª edição da mostra ANTÔNIOS | de 29/5 a 10/7, no ME Ateliê da Fotografia, na Ladeira do Boqueirão | Visitação: de sexta a domingo, das 16h às 19h | Entrada gratuita.

