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'Extinta' há quase 60 anos, planta é reencontrada graças a uma foto nas redes sociais

Avistamento de planta presumidamente extinta foi feito com base em fotografia na rede INaturalist

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:00

Registros da espécie que foram utilizados para a
Registros da espécie que foram utilizados para a "desextinção" da espécie Crédito: Aaron Bean / INaturalist

Uma planta que não era registrada desde 1967 voltou ao radar da ciência por um fator completamente inesperado: uma foto na internet. A espécie Ptilotus senarius foi redescoberta em Queensland, na Austrália, por meio da plataforma iNaturalist.

O registro foi feito fora de qualquer expedição científica ou missão de catálogo, mas ainda assim foi essencial para encontrar essa espécie. Esse novo achado revela uma nova frente de pesquisa para a comunidade de cientistas mundial, pois quantas informações valiosas não podem estar em algum banco de dados na internet, ocultas entre trilhões de outros dados?

Espécies desextintas recentemente

Cervo-almiscarado-da-caxemira voltou a ser documentado no Afeganistão após mais de 60 anos sem registro científico no país por Αντώνης Παπ. / Wikimedia Commons
Takahē foi considerado extinto em 1898 e reencontrado em 1948 nas montanhas Murchison, na Nova Zelândia por Basar / Wikimedia Commons
Celacanto foi reencontrado vivo em 1938 após desaparecer do registro fóssil no fim do Cretáceo por Bruce A.S. Henderson / Wikimedia Commons
Petrel-de-bermuda reapareceu em ninhos de ilhotas em 1951 após mais de três séculos sem população conhecida por steve b / Wikimedia Commons
Furão-de-pés-pretos foi reencontrado em 1981 depois que um cão levou um exemplar a uma fazenda de Wyoming por Jeff Humphrey, USFWS / Wikimedia Commons
Pinheiro-de-Wollemi era conhecido apenas por fósseis até uma população com menos de 100 árvores ser achada em 1994 por John Tann / Wikimedia Commons
Bicho-pau-da-ilha-Lord-Howe foi achado em 2001 na Ball’s Pyramid após cerca de 80 anos dado como extinto por Peter Halasz / Wikimedia Commons
Black-browed babbler foi redescoberto em Bornéu em 2020 após mais de 170 anos conhecido apenas por um exemplar antigo por Panji Gusti Akbar / Wikimedia Commons
Tartaruga-gigante-de-Fernandina reapareceu em 2019 nas Galápagos, 112 anos após o único registro confirmado da espécie por John Van Denburgh / Wikimedia Commons
Borboleta-azul-de-Palos-Verdes foi considerada extinta em 1983 e redescoberta em 1994 na Califórnia por Jane Hendron, U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia Commons
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Cervo-almiscarado-da-caxemira voltou a ser documentado no Afeganistão após mais de 60 anos sem registro científico no país por Αντώνης Παπ. / Wikimedia Commons

Como a planta reapareceu

A Ptilotus senarius era conhecida por poucos registros antigos. Depois de quase seis décadas sem novos registros, a espécie era tratada como presumivelmente extinta na natureza.

A virada aconteceu quando o horticultor e anilhador de aves Aaron Bean fotografou uma planta incomum em uma propriedade privada no norte de Queensland. Ao recuperar seu sinal de telefone, ele publicou as imagens no iNaturalist.

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As fotos chegaram ao botânico Anthony Bean, do Herbário de Queensland, que reconheceu os sinais da espécie. Depois disso, um novo exemplar foi coletado no local para confirmar a identificação.

“Foi muito fortuito”

Thomas Mesaglio

pesquisador da Universidade de New South Wales em estudo publicado no Australian Journal of Botany

O que é a Ptilotus senarius

A Ptilotus senarius é um pequeno arbusto da família Amaranthaceae. A planta tem flores em tons de rosa e roxo, com aparência delicada, o que ajuda na identificação quando há imagens de boa qualidade.

Mesmo assim, plantas discretas costumam ser menos notadas do que árvores grandes ou flores muito chamativas. Esse “apagão visual” pode fazer espécies raras desaparecerem dos bancos de dados antes de sumirem da natureza.

Foto que levou à identificação do espécime
Uma das fotos que levou à identificação do espécime Crédito: BeanAaron / Wikimedia Commons

Ciência cidadã

Um estudo publicado na revista BioScience analisou o uso do iNaturalist em pesquisas sobre biodiversidade. O trabalho apontou que o uso da plataforma em estudos revisados por pares cresceu dez vezes nos últimos cinco anos.

Os dados do iNaturalist já apareceram em pesquisas envolvendo 128 países e 638 famílias de seres vivos. Ou seja, a ferramenta já entrou no radar da comunidade científica para ser utilizada como base de dados.

O iNaturalist funciona como uma rede social de observação da natureza. A pessoa fotografa ou grava algo e publica o registro com data e localização. Esse registro é chamado de “observação”, a unidade básica da plataforma.

Página 'Explorar' do site INaturalist
Página 'Explorar' do site INaturalist Crédito: Screenshot

Depois, o próprio sistema sugere uma identificação com ajuda de visão computacional. Em seguida, outros usuários, incluindo especialistas, podem confirmar, corrigir ou refinar o nome da espécie.

Tags:

Plantas Redes Sociais Ciência Extinção

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