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Wesley Safadão e Thyane Dantas estão separados? Assessoria se pronuncia sobre crise

Rumores sobre o casal invadiram as redes sociais nas últimas semanas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:03

Thyane Dantas e Wesley Safadão Crédito: Reprodução

Os rumores de que o casamento de Wesley Safadão e Thyane Dantas estaria por um fio ganharam força na web nos últimos dias e apontavam para uma suposta infidelidade por parte do cantor de 37 anos.

Procurada para esclarecer a confusão, a equipe de comunicação do artista negou qualquer desentendimento entre os dois. "Não há crise no casamento, não sei de onde tiraram isso. Os dois seguem bem e levando a vida da família em Fortaleza", garantiram os representantes de Safadão à Quem.

ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão 1 de 16

Para além do posicionamento oficial, o casal tratou de afastar os comentários maldosos. Juntos há cerca de uma década e casados oficialmente desde 2016, Wesley e Thyane (35) apareceram coladinhos na manhã desta quinta-feira (21), em Fortaleza, no Ceará.

O motivo do encontro público foi o lançamento de Manhã Com Propósito, o novo livro devocional da influenciadora. Acompanhados pelos filhos, Ysis, de 11 anos, e Dom, de 7, o casal participou de uma reunião religiosa.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o casal vira alvo de teorias e especulações na internet. No início do relacionamento, os dois chegaram a romper temporariamente devido a turbulências do passado envolvendo a ex-companheira do cantor, Mileide Mihaile. Na época, a reconciliação só aconteceu sob uma condição imposta por Thyane, focar na espiritualidade.