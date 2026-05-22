Wesley Safadão e Thyane Dantas estão separados? Assessoria se pronuncia sobre crise

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de maio de 2026 às 10:03
Os rumores de que o casamento de Wesley Safadão e Thyane Dantas estaria por um fio ganharam força na web nos últimos dias e apontavam para uma suposta infidelidade por parte do cantor de 37 anos.
Procurada para esclarecer a confusão, a equipe de comunicação do artista negou qualquer desentendimento entre os dois. "Não há crise no casamento, não sei de onde tiraram isso. Os dois seguem bem e levando a vida da família em Fortaleza", garantiram os representantes de Safadão à Quem.
ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão
Para além do posicionamento oficial, o casal tratou de afastar os comentários maldosos. Juntos há cerca de uma década e casados oficialmente desde 2016, Wesley e Thyane (35) apareceram coladinhos na manhã desta quinta-feira (21), em Fortaleza, no Ceará.
O motivo do encontro público foi o lançamento de Manhã Com Propósito, o novo livro devocional da influenciadora. Acompanhados pelos filhos, Ysis, de 11 anos, e Dom, de 7, o casal participou de uma reunião religiosa.
Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o casal vira alvo de teorias e especulações na internet. No início do relacionamento, os dois chegaram a romper temporariamente devido a turbulências do passado envolvendo a ex-companheira do cantor, Mileide Mihaile. Na época, a reconciliação só aconteceu sob uma condição imposta por Thyane, focar na espiritualidade.
"Disse que não tinha como dar certo, a não ser que a gente colocasse Deus no centro da nossa vida. Foi a partir dessa decisão que nós passamos a ter o entendimento do que é o casamento, aliança e família", relembrou a influenciadora sobre o período de superação.