NOVO AMOR

Mileide Mihaile, ex de Safadão, assume namoro e se declara: ‘Fez recalcular toda a rota’

Influenciadora abriu o coração nas redes sociais sobre novo relacionamento

Felipe Sena

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:17

Mileide apagou publicações nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A rainha de bateria da Unidos da Tijuca e influenciadora digital, Mileide Mihaile, compartilhou em seu perfil no Instagram fotos com seu mais novo amor, que preferiu não divulgar o nome, deixando os seguidores curiosos.

Em uma foto, a influenciadora aparece sentada no colo de um homem moreno com pegada de ‘agroboy’. Mileide está sem assumir um novo namoro desde 2024, quando seu relacionamento com Thiago Cass chegou ao fim. “Eis aqui o homem que fez essa pretinha recalcular toda a sua rota”, escreveu na legenda de outra foto, publicada nos Stories, em que aparece sentada ao lado dele. Momentos depois, ela apagou os posts em sua rede social.

Mileide Mihaile 1 de 10

Com 36 anos, Mileide chama atenção no Carnaval do Rio de Janeiro como rainha de bateria. A influenciadora é mãe de Yhudy Lima, fruto da união que teve com o cantor Wesley Safadão. O menino completou 15 anos em novembro passado.

Mileide preferiu não dizer nome do novo namorado Crédito: Reprodução | Instagram