Mileide Mihaile apoia Safadão após cantor anunciar pausa na carreira devido à ansiedade

O cantor Wesley Safadão, de 35 anos, surpreendeu a todos ao revelar que estaria fora dos palcos por um período para cuidar da saúde mental. A ex-esposa do famoso, Mileide Mihaile, se manifestou sobre a situação. Em conversa ao programa "Hora do Faro", na Record TV, neste domingo (17), a influenciadora foi questionada pelo apresentador sobre a saúde mental do cantor.

Prontamente, Mileide comentou que o ex é um homem muito família e estaria sentindo a falta de poder ficar mais tempo ao lado dos filhos, sem preocupação com o trabalho. Ela revelou que ficou surpresa com a decisão do forrozeiro, já que ele ama cantar.