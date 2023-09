Wesley Safadão pensou em parar de cantar após fortes crises de ansiedade

Aos 35 anos, Wesley Safadão decidiu pausar a carreira de cantor devido as fortes crises de ansiedade que tem tomado conta nos últimos meses. No dia 3 de setembro, o artista revelou que dará um tempo na música para cuidar da saúde mental.



Em conversa ao Fantástico, Safadão contou que em 2017 já estava sentindo a necessidade de pausar a carreira devido às crises de ansiedade, mas não paralisou.



“Em abril de 2017, eu já não aguentava mais. Tipo assim, eu estava no melhor hotel de Belo Horizonte. Eu me lembro que eu estava num hotel de BH, e eu queria estar na rua onde eu nasci e eu não podia”, contou.