Wesley Safadão cancela shows após problema na voz

O cantor Wesley Safadão, 34 anos, teve de cancelar dois shows após ser diagnosticado com disfonia, problema causado pelo uso inadequado da voz. O artista se apresentaria na cidade de Belo Campo, na Bahia, além de São Paulo neste domingo (2).



A última apresentação do forrozeiro na Bahia aconteceu no último dia 30 de junho, no evento Ita Pedro, em Itabuna. A empresa que gerencia a agenda de shows do artista, o Camarote Shows, explicou que a situação vocal do artista poderia prejudicar o bom desempenho das atividades, por isso, as apresentações foram canceladas.