Wesley Safadão anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado

O cantor Wesley Safadão pegou os fãs de surpresa neste domingo (3) ao anunciar uma pausa na carreira "por tempo indeterminado". O comunicado foi divulgado nas redes sociais do artista. Segundo o informe, Wesley está com problemas de saúde e precisa se afastar dos palcos para se recuperar. "Em breve estarei de volta, até lá espero contar com o apoio de todos vocês!", escreveu o cantor, na legenda do post.

No ano passado, Safadão também anunciou uma pausa nos shows durante o São João após ser diagnosticado com uma hérnia de disco. Ele chegou a ser submetido a uma cirurgia e só retomou a agenda um mês depois.

Não há informações se o problema de saúde atual tem relação com a coluna do cantor.

No mês passado, Safadão se apresentou em Salvador, no evento TBT WS. O evento foi realizado no Wet Salvador e reuniu as bandas Desejo de Menina, Calcinha Preta e Limão Com Mel.