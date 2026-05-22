CINEMA

Grogu é filho do Yoda? Entenda a verdadeira origem do personagem de 'Star Wars'

Entenda o parentesco e a origem do personagem

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:23

Grogu no novo filme de 'Star Wars' Crédito: Divulgação

O lançamento do filme 'Star Wars: O Mandaloriano e Grogu' fez muita gente correr correr até os cinemas para assistir e se perguntar: afinal, o personagem "Baby Yoda" é filho, clone ou o próprio Mestre Yoda no passado?

Embora o apelido carinhoso tenha pegado de primeira entre o público, Grogu e Yoda são indivíduos completamente diferentes. A confusão acontece porque ambos pertencem à mesma espécie alienígena, da qual também faz parte a Mestra Yaddle. Os membros dessa raça compartilham traços marcantes: pele verde, orelhas caídas, olhos expressivos, envelhecimento extremamente lento e, claro, uma conexão fora do comum com a Força.

Grogu no novo filme de 'Star Wars' 1 de 6

Para você ter uma ideia de como o tempo passa devagar para eles, Grogu nasceu cerca de 41 anos antes da famosa Batalha de Yavin. Ou seja, quando o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) o encontrou na série do Disney+, o "bebê" já tinha mais de 50 anos de idade. Yoda, por sua vez, viveu por longos 900 anos. No história oficial da saga, os dois nunca se cruzaram.

A história de Grogu é cheia de traumas. Antes de virar o xodó da galáxia, ele foi criado no Templo Jedi de Coruscant e recebeu treinamento de vários mestres. Ele sobreviveu à terrível Ordem 66, liderada por Darth Vader que extinguiu os Jedi, sendo resgatado e escondido por anos, o que bloqueou suas memórias.

Durante muito tempo, o público só o conhecia como "A Criança". Seu nome verdadeiro só foi revelado na segunda temporada da série, pela Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Mais tarde, o pequeno chegou a treinar com Luke Skywalker, mas escolheu abandonar o caminho Jedi para voltar aos braços de Din Djarin. No final da terceira temporada, o Mandaloriano o adotou oficialmente, rebatizando o pequeno como Din Grogu.

O filme que acabou de estrear nos cinemas funciona como uma continuação direta da série, sendo o primeiro longa da franquia a chegar aos cinemas desde 'A Ascensão Skywalker', lançado em 2019.