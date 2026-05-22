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Ataque com gás lacrimogêneo interrompe show de Ricky Martin e causa pânico em turnê europeia

O astro porto-riquenho de 54 anos foi retirado às pressas pelas equipes de segurança após o início do incidente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 06:53

Ricky Martin Crédito: Reprodução/Instagram

Ricky Martin viveu momentos de tensão na noite desta quinta-feira (21), durante a abertura da etapa europeia de sua nova turnê, Ricky Martin Live. O espetáculo, realizado em Montenegro, precisou ser interrompido às pressas após uma bomba de gás lacrimogêneo ser lançada diretamente em direção ao palco.

O artefato provocou fumaça e desconforto, gerando correria na plateia. Em meio ao tumulto, o público precisou se afastar rapidamente da grade para receber atendimento médico e escapar dos efeitos do gás. Como medida de precaução, os agentes de segurança agiram rápido e retiraram o artista e toda a sua banda do palco antes que o pior acontecesse.

Ricky Martin 1 de 9

Nas redes sociais, a assessora de imprensa do porto-riquenho, Róndine Alcalá, acalmou os fãs do artista de 54 anos. Ela confirmou que as autoridades locais agiram com firmeza para conter a confusão e garantir que o perímetro ficasse seguro.

Mesmo recebendo recomendações expressas de sua equipe médica e técnica para cancelar definitivamente a apresentação daquela noite, assim que a polícia local deu o aval de que a situação estava sob controle, ele exigiu voltar ao palco para concluir o show.

Nota oficial sobre show interrrompido de Ricky Martin por gás lacrimogênio Crédito: Divulgação

"Ricky Martin decidiu retomar o show para cumprir seu compromisso com os fãs", explicou a representante em um comunicado oficial.

A assessoria garantiu que a agenda não sofrerá nenhuma alteração ou cancelamento devido ao ataque. O cantor e seus músicos já estão se preparando para as próximas datas em solo europeu e, posteriormente, em outros continentes.