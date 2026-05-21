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Dona de ‘Barbie Girl’, banda Aqua anuncia fim após 30 anos e emociona fãs com despedida

Grupo dinamarquês vendeu mais de 33 milhões de discos, enfrentou processo da Mattel e virou fenômeno mundial nos anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:44

Banda Aqua
Banda Aqua Crédito: Reprodução

Aqua, grupo responsável pelo hit mundial “Barbie Girl”, anunciou oficialmente o fim das atividades após 30 anos de carreira. A despedida foi comunicada pelos integrantes nas redes sociais nesta segunda-feira (18) e rapidamente gerou comoção entre fãs nostálgicos dos anos 1990 e 2000.

Atualmente formada por Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted, a banda afirmou que decidiu encerrar o ciclo para “proteger o que foi criado” ao longo de três décadas. “A Aqua tem sido uma parte enorme das nossas vidas”, escreveu o grupo em comunicado emocionante divulgado nas redes sociais.

Banda Aqua

Aqua por Reprodução
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Banda Aqua por Reprodução
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Aqua por Reprodução

Criada em 1995, em Copenhague, inicialmente com o nome Joyspeed, a banda explodiu mundialmente em 1997 após o lançamento de “Barbie Girl”, uma das músicas pop mais icônicas da década.

O hit virou febre em rádios, programas de TV, festas e rankings musicais ao redor do mundo, além de transformar o grupo em um dos maiores fenômenos pop da Europa.

Ao longo da carreira, o Aqua lançou três álbuns de estúdio: Aquarium, de 1997, Aquarius, de 2000, e Megalomania, de 2011.

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Segundo dados divulgados internacionalmente, o grupo vendeu cerca de 33 milhões de álbuns e singles, tornando-se a banda dinamarquesa mais lucrativa de todos os tempos.

Além do sucesso musical, o Aqua também ficou marcado por uma batalha judicial envolvendo a Mattel, fabricante da boneca Barbie.

Em 2000, a empresa processou a gravadora da banda alegando que “Barbie Girl” prejudicava a imagem da marca. O caso, conhecido como “Mattel v. MCA Records”, ganhou enorme repercussão internacional.

Na decisão final, a Justiça entendeu que a música estava protegida pela liberdade artística e pelo uso não comercial da marca.

No comunicado de despedida, os integrantes relembraram as turnês pelo mundo, os milhares de fãs e os momentos vividos ao longo das últimas décadas.

“Quando se está junto por tanto tempo, você aprende quando é a hora de proteger aquilo que construiu”, escreveu o grupo.

A banda afirmou ainda que decidiu encerrar as atividades enquanto “o amor pela música, pela história e uns pelos outros permanece intacto”.

Até o momento, o Aqua não informou se fará shows de despedida ou lançará novos projetos relacionados ao encerramento oficial da carreira.

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