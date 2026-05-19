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Réveillon Praia do Forte anuncia Wesley Safadão e terá quatro dias de festa open bar; veja detalhes

Evento confirmou primeira atração da edição de 2027 e promete experiência premium no litoral baiano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:47

Wesley Safadão
Wesley Safadão Crédito: Jefferson Peixoto

Réveillon Praia do Forte 2027 começou a divulgar os primeiros detalhes da próxima edição e já anunciou uma das atrações mais aguardadas pelo público: Wesley Safadão.

O cantor será uma das estrelas da celebração que vai marcar a chegada de 2027 em Praia do Forte, no litoral norte baiano.

ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão

Wesley Safadão por Reprodução
Safadão mudou bastante o visual, mas seguiu de cabelos longos por um tempo por Reprodução
Safadão fez harmonização facial por Reprodução
Safadão mudou muito sua estética por Reprodução
Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso em noite disputada e cheia de famosos por Divulgação
Wesley Safadão por Arisson Marinho/CORREIO
Wesley Safadão por Reprodução / Redes Sociais
Wesley Safadão por Redes sociais
Safadão por divulgação
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Wesley Safadão pausa carreira por TV Globo
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Wesley Safadão em seu jatinho por Divulgação
Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
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Wesley Safadão por Reprodução

O evento acontecerá no histórico Castelo Garcia D’Ávila, um dos cartões-postais mais conhecidos da região, e promete uma edição ainda mais grandiosa.

Segundo a organização, a festa terá quatro dias de programação totalmente open bar, além de estrutura premium voltada para o público que costuma passar o réveillon no destino turístico.

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Conhecido por transformar o forró em fenômeno nacional, Wesley Safadão deve levar ao palco sucessos como “Camarote”, “Meu Coração Deu PT”, “Displicente” e “Mentira Estampada”.

A expectativa é de mais uma edição com ingressos esgotados, repetindo o movimento dos últimos anos no réveillon baiano.

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Os ingressos começarão a ser vendidos em breve, com opções individuais e também passaporte para os quatro dias de festa. A organização informou ainda que novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.

O Réveillon Praia do Forte 2027 é realizado pelas empresas Salvador Produções, 2GB Entretenimento, Online Entretenimento e Forte Produções.

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