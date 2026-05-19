Réveillon Praia do Forte anuncia Wesley Safadão e terá quatro dias de festa open bar; veja detalhes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:47
Réveillon Praia do Forte 2027 começou a divulgar os primeiros detalhes da próxima edição e já anunciou uma das atrações mais aguardadas pelo público: Wesley Safadão.
O cantor será uma das estrelas da celebração que vai marcar a chegada de 2027 em Praia do Forte, no litoral norte baiano.
ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão
O evento acontecerá no histórico Castelo Garcia D’Ávila, um dos cartões-postais mais conhecidos da região, e promete uma edição ainda mais grandiosa.
Segundo a organização, a festa terá quatro dias de programação totalmente open bar, além de estrutura premium voltada para o público que costuma passar o réveillon no destino turístico.
Conhecido por transformar o forró em fenômeno nacional, Wesley Safadão deve levar ao palco sucessos como “Camarote”, “Meu Coração Deu PT”, “Displicente” e “Mentira Estampada”.
A expectativa é de mais uma edição com ingressos esgotados, repetindo o movimento dos últimos anos no réveillon baiano.
Os ingressos começarão a ser vendidos em breve, com opções individuais e também passaporte para os quatro dias de festa. A organização informou ainda que novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.
O Réveillon Praia do Forte 2027 é realizado pelas empresas Salvador Produções, 2GB Entretenimento, Online Entretenimento e Forte Produções.