FLAGRA

Após Virginia ostentar em Dubai, fãs desconfiam de 'follow' de Zé Felipe em atriz da Globo

O cantor de 28 anos causou alvoroço e precisou se explicar após os fãs flagrarem movimentação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:28

Zé Felipe na mansão em Goiânia Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe, de 28 anos, virou o assunto mais comentado das redes sociais nesta quinta-feira (21) após fãs notaram que o sertanejo deu follow na atriz Alanis Guillen, a personagem Juma Marruá do remake de Pantanal.

Para evitar que o boato ganhasse novas proporções, o próprio Zé Felipe usou os seus stories para explicar a situação. Ele "culpou" a equipe que cuida de seu filho caçula, José Leonardo. Em um vídeo divertido, o cantor filmou a babá do menino e a colocou contra a parede.

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"Por que você mandou eu seguir a mulher lá?", questionou o sertanejo. No mesmo instante, a funcionária caiu na risada, deixando o patrão sem graça. "Ô, José. Ô, cara. Ah, velho, não", brincou Zé Felipe.

A justificativa, em vez de acalmar os ânimos, deu ainda mais combustível para a imaginação dos seguidores. Como Zé Felipe está solteiro desde o fim do seu casamento com Virginia Fonseca, muitos internautas começaram a torcer por um novo rumo na vida do cantor.

Nos comentários da publicação, o público se dividiu entre especulações. "As babás fazendo de tudo para o Zé Felipe não voltar com a Virginia", disparou uma seguidora. Outra fã elogiou a possível pretendente: "Alanis Guillen é uma das mulheres mais lindas do Brasil e ainda é uma atriz muito talentosa".

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Enquanto Zé Felipe está em Goiânia, Virginia Fonseca está bem longe do Brasil. A influenciadora digital viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, exibindo cliques luxuosos e ostentação dias após anunciar o término de seu namoro com o jogador de futebol Vini Jr.