Após Virginia ostentar em Dubai, fãs desconfiam de 'follow' de Zé Felipe em atriz da Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:28
O cantor Zé Felipe, de 28 anos, virou o assunto mais comentado das redes sociais nesta quinta-feira (21) após fãs notaram que o sertanejo deu follow na atriz Alanis Guillen, a personagem Juma Marruá do remake de Pantanal.
Para evitar que o boato ganhasse novas proporções, o próprio Zé Felipe usou os seus stories para explicar a situação. Ele "culpou" a equipe que cuida de seu filho caçula, José Leonardo. Em um vídeo divertido, o cantor filmou a babá do menino e a colocou contra a parede.
Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen
"Por que você mandou eu seguir a mulher lá?", questionou o sertanejo. No mesmo instante, a funcionária caiu na risada, deixando o patrão sem graça. "Ô, José. Ô, cara. Ah, velho, não", brincou Zé Felipe.
A justificativa, em vez de acalmar os ânimos, deu ainda mais combustível para a imaginação dos seguidores. Como Zé Felipe está solteiro desde o fim do seu casamento com Virginia Fonseca, muitos internautas começaram a torcer por um novo rumo na vida do cantor.
Nos comentários da publicação, o público se dividiu entre especulações. "As babás fazendo de tudo para o Zé Felipe não voltar com a Virginia", disparou uma seguidora. Outra fã elogiou a possível pretendente: "Alanis Guillen é uma das mulheres mais lindas do Brasil e ainda é uma atriz muito talentosa".
Fotos postadas por Virginia em Dubai ganharam comentário curioso de Zé Felipe
Enquanto Zé Felipe está em Goiânia, Virginia Fonseca está bem longe do Brasil. A influenciadora digital viajou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, exibindo cliques luxuosos e ostentação dias após anunciar o término de seu namoro com o jogador de futebol Vini Jr.
A postagem da loira em Dubai rendeu outro momento marcante protagonizado por Zé Felipe. O ex-marido comentou na foto dela: "Bom dia, fica bem kkk". O recado, que ultrapassou um milhão de curtidas, foi uma cópia provocativa da mensagem pública que Vini Jr. havia deixado para Virginia ao anunciar o fim do relacionamento deles na última segunda-feira (18).