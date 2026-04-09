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Ex-diretor detona exposição da vida de Gugu e revela que apresentador já negociava volta ao SBT

Homero Salles construiu uma relação de parceria e amizade com Gugu ao longo dos anos

Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:00

Homero Salles se posicionou sobre exposição da vida do apresentador Crédito: Reprodução (YouTube | Reprodução)

Um dos amigos mais íntimos de Gugu Liberato, Homero Salles, abriu o coração e revelou detalhes da vida do apresentador, que faleceu em novembro de 2019. O diretor de TV trabalhou com Gugu durante décadas.

Um dos tópicos abordados durante a entrevista foi a vida de Gugu Liberato, principalmente a exposição de detalhes íntimos após sua morte, o que incomoda profundamente o amigo do apresentador.

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“O Gugu tinha uma maneira de ser comedida, extremamente educada, ele resguardava muito a vida familiar dele. Eu sei do que tô falando, frequentava [a casa dele]. Essa exposição eu acho injusta porque ele não está mais presente. Falar uma série de coisas e a pessoa não poder se defender? Cria-se uma situação de injustiça", reclamou Salles.

Homero ressaltou que Gugu fez a escolha de ser reservado, e por isso considera desnecessária a exposição da vida do apresentador após sua morte. “Não digo a imprensa, digo o ser humano. É muito mais fácil para o ser humano correr atrás de uma fofoca, de uma coisa escondida, dá mais audiência, dá mais clique”, disse.

Após a morte de Gugu, sua vida pessoal foi exposta e marcada por intensas disputas judiciais, focadas na divisão de sua herança bilionária no reconhecimento de união estável por Rose Miriam di Matteo, mãe de seus filhos. Polêmicas incluíram a exclusão de Rose do testamento, alegações de outros supostos relacionamentos, a aparição de um suposto filho e investigações sobre a vida afetiva do apresentador.

Salles também revelou durante entrevista um segredo: Gugu já estava com seu retorno marcado para o SBT. De acordo com Salles, as negociações eram fruto de conversas diretas entre Gugu e Silvio Santos. Os planos envolviam mudanças na grade dominical e dança das cadeiras, exigindo sacrifícios dos atuais nomes da casa e do próprio dono da emissora.