ORGULHO!

Luciano Camargo se surpreende com nova conquista da filha: ‘Nunca imaginamos’

Cantor se emocionou ao escrever texto mais nova conquista da filha

Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:27

Família de Luciano Camargo Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Luciano Camargo não esconde o orgulho que sente pela filha, Isabella Fonseca, de 16 anos. Desta vez, o cantor compartilhou a mais nova conquista da filha, o lançamento de um livro aos 16 anos. Isabella fez uma sessão de autógrafos em São Paulo.

O artista publicou várias fotos do evento especial e escreveu um texto emocionante sobre o processo de aprendizado e experiências da filha até se tornar escritora. O famoso contou que desde pequena Isabella já demonstrava interesse pela leitura e não poupou elogios a história escrita pela adolescente intitulada de “Menifesi”.

Confira texto na íntegra:

“Isabella, filha amada, nunca imaginamos que aquela sua curiosidade, com apenas 3 anos, em querer saber o que estava escrito nos balões dos gibis, fosse te trazer para esse mundo encantado da literatura… Eu, seu pai, quando li Menifesi pela primeira vez, fui pego por uma surpresa tão grande, e logo nas primeiras páginas esqueci completamente que estava lendo algo escrito por minha filha, fui tomado pela história, pelo suspense que me levou até a última página, e lembro de falar para sua mãe: ‘de onde ela tirou tudo isso?’ Menifesi e Alexandre são personagens ricos em detalhes, que nos fazem querer conhecê-los e até fazer amizade, isso filha, só os grandes autores são capazes de fazer, trazer os personagens para além do nosso imaginário…

Família de Luciano Camargo 1 de 9

Ver você, ontem, na sua primeira noite de autógrafos, realizando o seu sonho e dando esse passo tão especial nos enche de um orgulho que não cabe em nosso peito. Acompanharmos de perto sua dedicação, sua sensibilidade e tudo o que você colocou nessa obra foi um presente pra toda a nossa família. Deixamos aqui eternizado nesta página, nosso agradecimento a Deus por ter o privilégio de sermos um dos seus leitores, sei que muitos outros livros virão, novos personagens… e nós com certeza viveremos com eles as histórias criadas por você…. Nós te amamos e estaremos sempre aqui, aplaudindo cada conquista sua! Hoje, seu livro deixa de ser só nosso, passa a ser do mundo!!!

Com amor, Mamãe e Papai"