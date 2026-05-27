PALEONTOLOGIA

Fósseis de T. Rex que vivia no mar são encontrados nos EUA e revelam um dos maiores predadores aquáticos do Cretáceo

Resíduos do gigante marítimo foram confundidos por décadas com outra espécie ancestral



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15:15

O animal podia chegar a 13 metros de comprimento. Crédito: Divulgação / Artigo / The American Museum of Natural History

Um predador gigante que viveu nos mares há cerca de 80 milhões de anos acaba de ganhar um nome capaz de chamar atenção até de quem não acompanha paleontologia: Tylosaurus rex.

Apesar do apelido inevitável, ele não era um dinossauro. O animal fazia parte dos mosassauros, répteis marinhos que dominaram oceanos rasos durante o período Cretáceo. A nova espécie foi descrita a partir de fósseis encontrados principalmente no norte do Texas, nos Estados Unidos.

Santa Inês, a cidade dos dinossauros 1 de 9

Por que T. rex

O nome Tylosaurus rex significa “rei dos tylosauros”. De forma semelhante ao icônico rei dos dinossauros, o Tyrannosaurus rex, mas, neste caso, o “rei” vivia na água.

Os pesquisadores chegaram à nova espécie depois de reavaliar fósseis que estavam em coleções de museus havia décadas. Antes, parte desse material era atribuída a outra espécie, a Tylosaurus proriger.

Reconstituição com fósseis de um Tylosaurus caçando um Xiphactinus na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia Crédito: Ryan Schwark / Wikimedia Commons

Ao comparar os ossos, a equipe percebeu diferenças importantes. Os fósseis do novo animal eram maiores, mais recentes e tinham dentes finamente serrilhados, uma característica incomum entre mosassauros.

Bioengenharia da mordida

O Tylosaurus rex tinha adaptações ligadas a mandíbulas e músculos do pescoço muito fortes. Ou seja, ele provavelmente foi um animal preparado para atacar presas grandes e resistir a confrontos violentos.

Um dos exemplares analisados, apelidado de “The Black Knight”, tem a ponta do focinho ausente e uma fratura na mandíbula. Para os pesquisadores, esse dano pode ter sido causado por outro Tylosaurus rex.

Ron Tykoski, vice-presidente de ciência e curador de paleontologia de vertebrados do Perot Museum, afirmou que havia “evidência de violência dentro desta espécie em um grau não visto antes”.

Ele não era dinossauro

Apesar de contraintuitivo, mosassauros não eram dinossauros. Eles pertenciam a outro grupo de répteis, mais próximo de lagartos e cobras.

Apesar do sufixo sauro/saurus ser tradicionalmente usado para se referir aos dinossauros, ele significa lagarto e é genérico para várias espécies de répteis antigos Crédito: Copyright © 2005 David Monniaux / Wikimedia Commons