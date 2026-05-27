REALITY SHOW

Jacquin causa polêmica na estreia do MasterChef ao criticar profissão de gamer: 'Não é trabalho'

O primeiro episódio da nova temporada foi marcado por eliminação tripla

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15:01

Erick Jacquin questionou a participante Júlia sobre o que ela fazia da vida Crédito: Reprodução/Band

A 13ª temporada de MasterChef Brasil Amadores mal estreou na Band, nesta terça-feira (26), e o primeiro episódio já se tornou alvo de discussões entre os internautas.

O debate, contudo, não é sobre comida. A repercussão se refere à postura do chef Erick Jacquin ao questionar a legitimidade da profissão de uma das competidoras, que atua no universo gamer.

Durante a primeira fase da competição, na qual os participantes foram divididos em quatro grupos, o jurado perguntou qual era o trabalho de Júlia Pitzer. "Você faz o que da vida?", quis saber Jacquin.

Júlia explicou que produz conteúdo para a internet com foco em jogos: "Eu faço live. Eu fico no computador jogando e o pessoal fica assistindo”.

No mesmo momento, Jacquin disparou: "Então você não faz porr* nenhuma! É se divertir [...] Isso aqui não é trabalho”.

“Meus pais falaram a mesma”, respondeu Júlia, tentando descontrair o ambiente.

MasterChef Brasil 2026 1 de 5

Em depoimento exibido na sequência do programa, a competidora rebateu o comentário e afirmou que a rotina de streamer exige esforço profissional. “Alguém tem que explicar pro Jacquin que o gamer trabalha, ele não só joga”, disse ela na ocasião.

A estreia da nova temporada começou com 24 participantes, mas três cozinheiros amadores deixaram a disputa na mesma noite. Após as rodadas em equipes e uma prova entre os quatro competidores com os piores desempenhos, Victor Hugo, Giovana e Felipe foram eliminados.

O MasterChef Brasil é exibido toda terça-feira, a partir das 22h30, na Band, e traz Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin como jurados e apresentadores.