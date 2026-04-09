Ícone da MPB doa medicamentos para população de Cuba durante viagem

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Felipe Sena
Publicado em 9 de abril de 2026 às 18:23
Chico Buarque, ícone da MPB, realizou um gesto de solidariedade que emocionou os fãs. Nesta terça-feira (7), o artista retornou a Cuba, país que vive crise financeira, e doou medicamentos à população.
Chico estava acompanhado da esposa, a advogada Carol Proner, que entregou os remédios ao Ministério da Saúde cubano, que tem realizado cirurgias sem o uso de anestesia nos pacientes.
Chico Buarque
Chico Buarque esteve em Havana a convite do cantor e compositor Silvio Rodríguez, um dos principais expoentes da chamada Nova Trova Cubana.
Apesar do gesto de Chico Buarque, o motivo da viagem foi a gravação de uma nova versão de Sueño con Serpientes, clássico do repertório de Silvio, de quem o artista brasileiro havia vertido para o português e gravado outras canções. Em breve, a faixa será disponibilizada em todas as plataformas de música nesta quinta-feira (9).