'ESTÁ ME INCOMODANDO'

Maraisa se irrita e briga com Maiara durante entrevista; veja vídeo

Cantoras concederam entrevista à rádio quando se desentenderam

Felipe Sena

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16:03

Maiara e Maraisa se desentenderam durante entrevista Crédito: Reprodução | Instagram

A dupla Maiara e Maraisa se desentenderam durante uma entrevista ao vivo na Rádio Nativa, de São Paulo, e o momento repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, Maraisa se irritou com a atitude da irmã.

Durante a entrevista, Maiara estava lendo um livro, o que desagradou a parceira sertaneja. “Ela já está me incomodando, ela está lendo o tempo inteiro. Não, sinceramente, cara. Eu não entendo como ela consegue dar uma entrevista e ler ao mesmo tempo”, disse Maraisa, enquanto tentava tirar o livro da mão da irmã.

Maiara e Maraisa 1 de 29

Nas redes sociais, seguidores não deixaram o caso passar despercebido. “Foi assim que começou o fim de Simone e Simaria”, escreveu uma fã. “Bem desrespeitoso mesmo com todos que estavam à mesa”, comentou outro. “Tem momento para tudo. Ela parecia nem estar 100% focada na entrevista”, opinou outra pessoa.