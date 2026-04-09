Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filha de Michael Jackson diz que fortuna do pai é usada para atacá-la com misoginia

Paris Jackson acusa os gestores do espólio de intimidação e bullying judicial, enquanto administradores alegam que ela só quer "aparecer" na mídia

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:14

Paris Jackson, filha de Michael Jackson Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A tranquilidade parece ser um artigo de luxo na família Jackson, mesmo anos após a partida do Rei do Pop. Desta vez, o espetáculo acontece nos tribunais da Califórnia. Paris Jackson, filha de Michael Jackson com Debbie Rowe, iniciou uma ofensiva judicial contra os atuais administradores da herança de seu pai, John Branca e John McClain. Segundo documentos obtidos pelo portal TMZ e repercutidos pela Rolling Stone Brasil, a herdeira afirma estar sofrendo uma campanha de intimidação, difamação e, curiosamente, sendo atacada com o próprio dinheiro deixado pelo artista.

Ataques financiados pelo próprio pai?

O ponto mais ácido da denúncia apresentada por Paris é a alegação de que os executores testamentários estariam utilizando os recursos do espólio — ou seja, a fortuna de Michael — para financiar ataques midiáticos e jurídicos contra ela. Paris e sua equipe jurídica sustentam que os gestores abusam de suas posições para enriquecimento ilícito, algo que os administradores negam veementemente. O documento judicial chega a classificar a situação como ofensiva, destacando que é doloroso para a influenciadora ver o patrimônio do pai servindo de munição para tentativas de silenciá-la.

Paris Jackson, filha de Michael Jackson

Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
1 de 7
Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais

"Homens adultos" contra uma mulher de 28 anos

A disputa também tomou um tom pessoal e carregado de críticas sobre o comportamento dos advogados do espólio. Paris acusa Jonathan Steinsapir, advogado dos gestores, de utilizar termos misóginos em audiências. Em um episódio específico ocorrido em março, o defensor teria afirmado que a herdeira estava "se pavoneando" ou "se exibindo" no tribunal. Além disso, a defesa de Paris aponta um certo "complexo de superioridade" dos executores, que se descreveriam como os únicos "adultos" na sala, tratando a mulher de 28 anos e seus irmãos como se ainda fossem crianças incapazes de questionar as contas do pai.

Dívidas bilionárias e a busca pelos holofotes

Do outro lado da trincheira, John Branca e John McClain não ficam em silêncio e devolvem as acusações com a mesma intensidade. Os gestores afirmam que Paris está mais interessada em ganhar atenção da imprensa do que em resolver questões técnicas da herança, alegando inclusive que a equipe dela divulga informações mentirosas para distorcer a visão do público sobre o caso. Para justificar a competência de sua gestão, eles lembram que herdaram um espólio mergulhado em uma dívida de aproximadamente 500 milhões de dólares — algo em torno de 2,5 bilhões de reais — e conseguiram transformar o déficit em um sucesso financeiro estrondoso.

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

Leia mais

Imagem - Médicos exigem selo de alerta contra câncer em alimentos como linguiça, presunto e bacon

Médicos exigem selo de alerta contra câncer em alimentos como linguiça, presunto e bacon

Imagem - Saiba por que canetas emagrecedoras funcionam melhor para uns do que para outros

Saiba por que canetas emagrecedoras funcionam melhor para uns do que para outros

Imagem - Estreia brasileira do filme de Michael Jackson já tem data marcada

Estreia brasileira do filme de Michael Jackson já tem data marcada

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida