HERANÇA, FOFOCA E TRIBUNAL

Filha de Michael Jackson diz que fortuna do pai é usada para atacá-la com misoginia

Paris Jackson acusa os gestores do espólio de intimidação e bullying judicial, enquanto administradores alegam que ela só quer "aparecer" na mídia

Flavia Azevedo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:14

Paris Jackson, filha de Michael Jackson Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A tranquilidade parece ser um artigo de luxo na família Jackson, mesmo anos após a partida do Rei do Pop. Desta vez, o espetáculo acontece nos tribunais da Califórnia. Paris Jackson, filha de Michael Jackson com Debbie Rowe, iniciou uma ofensiva judicial contra os atuais administradores da herança de seu pai, John Branca e John McClain. Segundo documentos obtidos pelo portal TMZ e repercutidos pela Rolling Stone Brasil, a herdeira afirma estar sofrendo uma campanha de intimidação, difamação e, curiosamente, sendo atacada com o próprio dinheiro deixado pelo artista.

Ataques financiados pelo próprio pai?

O ponto mais ácido da denúncia apresentada por Paris é a alegação de que os executores testamentários estariam utilizando os recursos do espólio — ou seja, a fortuna de Michael — para financiar ataques midiáticos e jurídicos contra ela. Paris e sua equipe jurídica sustentam que os gestores abusam de suas posições para enriquecimento ilícito, algo que os administradores negam veementemente. O documento judicial chega a classificar a situação como ofensiva, destacando que é doloroso para a influenciadora ver o patrimônio do pai servindo de munição para tentativas de silenciá-la.

Paris Jackson, filha de Michael Jackson 1 de 7

"Homens adultos" contra uma mulher de 28 anos

A disputa também tomou um tom pessoal e carregado de críticas sobre o comportamento dos advogados do espólio. Paris acusa Jonathan Steinsapir, advogado dos gestores, de utilizar termos misóginos em audiências. Em um episódio específico ocorrido em março, o defensor teria afirmado que a herdeira estava "se pavoneando" ou "se exibindo" no tribunal. Além disso, a defesa de Paris aponta um certo "complexo de superioridade" dos executores, que se descreveriam como os únicos "adultos" na sala, tratando a mulher de 28 anos e seus irmãos como se ainda fossem crianças incapazes de questionar as contas do pai.

Dívidas bilionárias e a busca pelos holofotes

Do outro lado da trincheira, John Branca e John McClain não ficam em silêncio e devolvem as acusações com a mesma intensidade. Os gestores afirmam que Paris está mais interessada em ganhar atenção da imprensa do que em resolver questões técnicas da herança, alegando inclusive que a equipe dela divulga informações mentirosas para distorcer a visão do público sobre o caso. Para justificar a competência de sua gestão, eles lembram que herdaram um espólio mergulhado em uma dívida de aproximadamente 500 milhões de dólares — algo em torno de 2,5 bilhões de reais — e conseguiram transformar o déficit em um sucesso financeiro estrondoso.