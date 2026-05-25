Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase de futebol do dia:: 'Talento sem trabalho duro não significa nada' - a reflexão de Cristiano Ronaldo sobre disciplina e persistência

O pensamento do Cristiano Ronaldo continua sendo compartilhado ao falar sobre esforço, pressão e a diferença entre potencial e dedicação diária

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 00:30

Cristiano Ronaldo e LiveMode: a união que coloca o streaming brasileiro de vez no mapa global e redefine as transmissões esportivas para a Copa de 2026.
Cristiano Ronaldo e LiveMode: a união que coloca o streaming brasileiro de vez no mapa global e redefine as transmissões esportivas para a Copa de 2026. Crédito: Reprodução/Al-Nassr

Muita gente acredita que talento sozinho é suficiente para alcançar grandes resultados. A reflexão de Cristiano Ronaldo atravessou gerações justamente porque questiona essa ideia ao lembrar que capacidade sem disciplina dificilmente se transforma em conquista real.

Conhecido mundialmente pela rotina intensa de treinos, autocobrança e dedicação extrema ao futebol, Cristiano Ronaldo se tornou símbolo de persistência e constância ao longo da carreira. Grande parte de sua trajetória foi construída não apenas por habilidade natural, mas pela repetição diária de esforço e preparação.

As mansões de CR7

Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução
Mansão em Marbella por Reprodução
Cobertura em Lisboa por Reprodução
A ilha de Nujuma, na cosa da Arábia Saudita por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
1 de 10
Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparações rápidas, busca por resultados imediatos e ansiedade constante por sucesso. Em muitos casos, as pessoas desistem cedo demais porque enxergam apenas o resultado final dos outros, sem perceber o esforço silencioso que existe por trás.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Projetos abandonados rapidamente, dificuldade de manter disciplina, frustração diante de processos demorados ou sensação de incapacidade ao comparar o próprio começo com o auge de outras pessoas.

Leia mais

Imagem - Frase do dia (esporte): 'O medo de perder tira a vontade de ganhar' - a reflexão de Ayrton Senna sobre coragem e pressão

Frase do dia (esporte): 'O medo de perder tira a vontade de ganhar' - a reflexão de Ayrton Senna sobre coragem e pressão

Imagem - Gabriel Ganley morreu de quê? Entenda o quadro grave ligado à alimentação do fisiculturista

Gabriel Ganley morreu de quê? Entenda o quadro grave ligado à alimentação do fisiculturista

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'A vida é muito perigosa. Não por causa das pessoas que praticam o mal, mas por causa daqueles que ficam sentados assistindo' - a reflexão sobre omissão e coragem humana

Frase de Einstein do dia: 'A vida é muito perigosa. Não por causa das pessoas que praticam o mal, mas por causa daqueles que ficam sentados assistindo' - a reflexão sobre omissão e coragem humana

O pensamento não diminui a importância do talento ou das oportunidades. A ideia central está mais ligada à compreensão de que consistência, esforço e persistência também fazem parte de qualquer construção duradoura.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da disciplina emocional e da capacidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não aparecem.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada por fãs do esporte e nas redes sociais. Em um tempo em que muita gente busca atalhos rápidos, Cristiano Ronaldo lembra que dedicação silenciosa ainda faz diferença.

Mais recentes

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'Há duas maneiras de viver a vida: acreditando que milagres não existem ou que tudo é milagre' - a reflexão sobre olhar, gratidão e sentido da existência

Frase de Einstein do dia: 'Há duas maneiras de viver a vida: acreditando que milagres não existem ou que tudo é milagre' - a reflexão sobre olhar, gratidão e sentido da existência
Imagem - Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta segunda-feira (25 de maio): cuidado com decisões precipitadas

Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta segunda-feira (25 de maio): cuidado com decisões precipitadas
Imagem - Paolla Oliveira publica novos cliques de biquíni na Itália; veja fotos

Paolla Oliveira publica novos cliques de biquíni na Itália; veja fotos