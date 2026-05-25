Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta segunda-feira (25 de maio): cuidado com decisões precipitadas

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de maio de 2026 às 00:00
A segunda-feira (25) começa com um clima acelerado e cheio de movimentações inesperadas. O Anjo da Guarda indica que algumas situações podem exigir respostas rápidas, mas agir no impulso pode trazer arrependimentos.
A orientação é pensar antes de tomar decisões importantes e evitar conflitos desnecessários ao longo do dia. Para quatro signos, o momento pede mais equilíbrio emocional.
Gêmeos
Geminianos podem receber notícias inesperadas ou enfrentar mudanças de planos. O Anjo da Guarda indica necessidade de calma.
O ideal será evitar ansiedade.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Leão
Leoninos podem sentir o emocional mais intenso em conversas e relações pessoais. O momento favorece sinceridade.
O recado é controlar o orgulho.
Comidas que são a cara de Leão
Escorpião
Escorpianos podem perceber tensões acumuladas vindo à tona. O Anjo da Guarda indica necessidade de resolver pendências.
O momento pede maturidade emocional.
Comidas que são a cara de Escorpião
Peixes
Piscianos estarão mais sensíveis ao ambiente e às atitudes das pessoas. O dia favorece percepção emocional.
O ideal será não absorver problemas alheios.
Comidas que são a cara de Peixes
Mensagem do dia
Nem toda reação precisa ser imediata. Algumas decisões ficam mais claras quando a emoção diminui.