ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia aviso para 4 signos nesta segunda-feira (25 de maio): cuidado com decisões precipitadas

A segunda-feira (25) traz uma energia intensa e pode provocar mudanças repentinas em relações, rotina e emoções

Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (25) começa com um clima acelerado e cheio de movimentações inesperadas. O Anjo da Guarda indica que algumas situações podem exigir respostas rápidas, mas agir no impulso pode trazer arrependimentos.

A orientação é pensar antes de tomar decisões importantes e evitar conflitos desnecessários ao longo do dia. Para quatro signos, o momento pede mais equilíbrio emocional.

Gêmeos

Geminianos podem receber notícias inesperadas ou enfrentar mudanças de planos. O Anjo da Guarda indica necessidade de calma.

O ideal será evitar ansiedade.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leoninos podem sentir o emocional mais intenso em conversas e relações pessoais. O momento favorece sinceridade.

O recado é controlar o orgulho.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpianos podem perceber tensões acumuladas vindo à tona. O Anjo da Guarda indica necessidade de resolver pendências.

O momento pede maturidade emocional.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes

Piscianos estarão mais sensíveis ao ambiente e às atitudes das pessoas. O dia favorece percepção emocional.

O ideal será não absorver problemas alheios.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

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