Bruno Gagliasso revela real motivo do fim da amizade com Fernanda Paes Leme: 'Aceitar'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:44
Se você acompanhou o podcast 'Quem Pode, Pod', com certeza estranhou o "esfriamento" repentino na relação entre Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O trio, que tinha anos de história e amizade, bem antes do casamento de Bruno e Gio, acabou se afastando de forma misteriosa, acendendo o alerta de brigas nos bastidores. Nesta sexta-feira (22), o ator decidiu quebrar o silêncio e explicar o real motivo do rompimento.
Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', Bruno garantiu que não houve uma briga ou uma traição entre eles. O distanciamento aconteceu de forma gradual, ditado pelos novos rumos de cada um.
Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna
"A gente nunca brigou. A vida é feita de momentos, né? Em alguns momentos, a gente se afasta; em outros, se aproxima. Eu tenho muito carinho pela Fê, amo a Fernanda (...) Mas a gente também tem que aceitar que as pessoas se afastam, tomam rumos diferentes. Não podemos querer forçar ou se obrigar a alguma coisa", desabafou o artista.
A própria Fernanda Paes Leme já havia comentado sobre durante o programa 'Grande Surto', onde confessou que o término da convivência veio de um acúmulo de pequenas coisas e sensibilidades diferentes. Na ocasião, ela disparou: "Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência do que pela perda em si". Bruno, por sua vez, garantiu que o clima é de paz e que os dois continuam se cumprimentando cordialmente quando se esbarram em festas e eventos.
Aproveitando o espaço, Gagliasso não fugiu da pergunta sobre o polêmico "Surubão de Noronha". O boato, que afirmava que atores da Globo se reuniam para festas íntimas na ilha paradisíaca, acabou virando até piada comercial e inspirou o nome do programa 'Surubaum', comandado por ele e pela esposa no YouTube.
Dessa vez, Bruno revelou como a família reagiu quando a história estourou na mídia. Ele contou que, enquanto Giovanna ficou desesperada e irritada com o tamanho da mentira, ele preferiu levar tudo na esportiva.
"Como amaria ter participado do Surubão, mas não rolou. Não me convidaram, sacanagem! Na minha pousada, né? Ou melhor, muita falta de sacanagem. Não teve nada disso", brincou o ator, reforçando que o casal mantém um casamento tradicional. "Até porque, eu e Giovanna não temos relação aberta, não recebemos convidados. Quando a gente leu a história, começou a rir. Ria, me divertia e falava: 'Opa, podia ter acontecido. Olha aqui, Giovanna, você, Bruna (Marquezine), Marina (Ruy Barbosa)...'", finalizou.