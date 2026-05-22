DESABAFO

Bruno Gagliasso revela real motivo do fim da amizade com Fernanda Paes Leme: 'Aceitar'

Ator de 45 anos abriu o jogo sobre o distanciamento da apresentadora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:44

Fernanda Paes Leme desabafou publicamente sobre afastamento de Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Se você acompanhou o podcast 'Quem Pode, Pod', com certeza estranhou o "esfriamento" repentino na relação entre Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O trio, que tinha anos de história e amizade, bem antes do casamento de Bruno e Gio, acabou se afastando de forma misteriosa, acendendo o alerta de brigas nos bastidores. Nesta sexta-feira (22), o ator decidiu quebrar o silêncio e explicar o real motivo do rompimento.

Em entrevista ao videocast 'Conversa vai, conversa vem', Bruno garantiu que não houve uma briga ou uma traição entre eles. O distanciamento aconteceu de forma gradual, ditado pelos novos rumos de cada um.

Fe Paes Leme, Bruno e Giovanna 1 de 7

"A gente nunca brigou. A vida é feita de momentos, né? Em alguns momentos, a gente se afasta; em outros, se aproxima. Eu tenho muito carinho pela Fê, amo a Fernanda (...) Mas a gente também tem que aceitar que as pessoas se afastam, tomam rumos diferentes. Não podemos querer forçar ou se obrigar a alguma coisa", desabafou o artista.

A própria Fernanda Paes Leme já havia comentado sobre durante o programa 'Grande Surto', onde confessou que o término da convivência veio de um acúmulo de pequenas coisas e sensibilidades diferentes. Na ocasião, ela disparou: "Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência do que pela perda em si". Bruno, por sua vez, garantiu que o clima é de paz e que os dois continuam se cumprimentando cordialmente quando se esbarram em festas e eventos.

Aproveitando o espaço, Gagliasso não fugiu da pergunta sobre o polêmico "Surubão de Noronha". O boato, que afirmava que atores da Globo se reuniam para festas íntimas na ilha paradisíaca, acabou virando até piada comercial e inspirou o nome do programa 'Surubaum', comandado por ele e pela esposa no YouTube.

Dessa vez, Bruno revelou como a família reagiu quando a história estourou na mídia. Ele contou que, enquanto Giovanna ficou desesperada e irritada com o tamanho da mentira, ele preferiu levar tudo na esportiva.