Líder, Cowboy traça plano para o Paredão no BBB 26 e recebe alerta de Jonas: 'Muito arriscado'

Empresário cogita colocar rivais fortes na berlinda, mas aliado teme estratégia

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:55

Alberto Cowboy no quarto do líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Líder pela terceira vez no BBB 26, Alberto Cowboy já começou a desenhar possíveis cenários para a formação do próximo Paredão. Durante uma conversa com aliados no Quarto do Líder na madrugada desta sexta-feira (13), o empresário revelou quais participantes estão entre seus principais alvos, mas ouviu um alerta de Jonas Sulzbach sobre os riscos da estratégia.

Cowboy citou três nomes que considera como opções de voto: Ana Paula Renault, Juliano Floss e Breno Corã. Na conversa, ele ainda tentou pensar em uma combinação de paredão que colocaria a jornalista frente a frente com Milena Lages e Chaiany Andrade.

"Posso indicar a Ana Paula, um Juliano, um Breno, que é forte de prova. A gente, agora, para ir direto, tem várias [opções]", afirmou.

O líder também imaginou um cenário mais ousado para a berlinda. "Mas o lindo seria Chai, Milena e Ana Paula. Igual foi com o Babu [Santana]. Acho que aí a Ana Paula roda. Acho que Chai e Milena são as duas maiores torcidas", especulou.

Jonas, porém, não demonstrou entusiasmo com a ideia e tratou de alertar o aliado. "Acho que é quase impossível fazer isso, e muito arriscado". Mesmo assim, Cowboy insistiu na possibilidade. "Se a gente fosse ver o do Babu era impossível, nós demos sorte. Depende da dinâmica que acontecer", argumentou.

O empresário também levantou hipóteses envolvendo a chamada Máquina do Poder, mecanismo do jogo que pode interferir na formação do paredão. "Tem a caixinha amanhã para comprar. Aí chega domingo, e você tem o direito de pôr alguém no paredão. Você põe Ana Paula, eu ponho Milena. A mais votada da casa é quem? Você ou Jordana [Morais]", cogitou.

"Deve ser eu agora", respondeu Jonas. Cowboy seguiu detalhando a estratégia: "Aí você tem direito a contragolpe. Você puxa a Chai e sai na Bate e Volta".

O modelo, no entanto, voltou a demonstrar preocupação com os riscos do plano. "Eu não sou a favor de tentar fazer isso". "Oxi. Você não é a favor de fazer outro paredão forte desses?", questionou o líder. Jonas explicou seu ponto de vista. "Assim, eu não sou... Porque tem que pensar muito bem. Porque, se eu não volto no Bate e Volta, sou eu que vou embora. Tem que contar com muita coisa".

