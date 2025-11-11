QUE SORTE!

Ganhadora dos R$ 100 mil se cadastrou na Nota Premiada três meses antes de ser contemplada e desconfiou do prêmio

Com o prêmio, ela pretende quitar dívidas, fazer compras pessoais e para a família, além de guardar parte do dinheiro em uma poupança

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:20

Crédito: Matheus Lens / Ascom Sefaz-Ba

A ganhadora de Salvador dos R$ 100 mil da Nota Premiada, no mês de setembro, desconfiou quando recebeu uma ligação telefônica da equipe da campanha comunicando que ela havia sido contemplada com a premiação. Ela disse que só passou a levar a informação a sério depois que abriu a caixa de email e viu a mensagem com a notificação confirmando o prêmio.

Depois de ter certeza que o dinheiro era uma realidade, passou a pensar no que faria com ele. Ela disse que o valor chegou em boa hora, conta. Com o prêmio, pretende quitar dívidas, fazer compras pessoais e para a família, além de guardar parte do dinheiro em uma poupança.

A premiação chegou pra ela pouco tempo depois de ter aderido ao programa. Embora o Nota Premiada exista há quase oito anos, a ganhadora só se inscreveu no programa em julho desse ano, após receber uma mensagem de divulgação, disparada em julho deste ano pela plataforma ba.gov.br.

A mensagem foi o estímulo que faltava para a mais recente ganhadora do prêmio de R$ 100 mil realizar o cadastro na campanha de educação fiscal gerenciada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). Ela foi contemplada no sorteio de setembro. Até junho, a sortuda, que mora em Salvador, ainda não participava da iniciativa e se interessou em aderir após receber, no celular, a mensagem da plataforma de serviços do Estado da Bahia.

Ela acredita que recebeu a mensagem porque já é usuária dos serviços oferecidos pelo SAC, muitos deles integrados à plataforma ba.gov.br. A ganhadora conta ainda que, no momento do cadastro na Nota Premiada Bahia, selecionou o Hospital Aristides Maltez como instituição filantrópica para compartilhar as suas notas fiscais.