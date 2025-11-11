Acesse sua conta
Ganhadora dos R$ 100 mil se cadastrou na Nota Premiada três meses antes de ser contemplada e desconfiou do prêmio

Com o prêmio, ela pretende quitar dívidas, fazer compras pessoais e para a família, além de guardar parte do dinheiro em uma poupança

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:20

A ganhadora de Salvador dos R$ 100 mil da Nota Premiada, no mês de setembro, desconfiou quando recebeu uma ligação telefônica da equipe da campanha comunicando que ela havia sido contemplada com a premiação. Ela disse que só passou a levar a informação a sério depois que abriu a caixa de email e viu a mensagem com a notificação confirmando o prêmio.

Depois de ter certeza que o dinheiro era uma realidade, passou a pensar no que faria com ele. Ela disse que o valor chegou em boa hora, conta. Com o prêmio, pretende quitar dívidas, fazer compras pessoais e para a família, além de guardar parte do dinheiro em uma poupança.

A premiação chegou pra ela pouco tempo depois de ter aderido ao programa. Embora o Nota Premiada exista há quase oito anos, a ganhadora só se inscreveu no programa em julho desse ano, após receber uma mensagem de divulgação, disparada em julho deste ano pela plataforma ba.gov.br.

Veja quem são os vencedores da Nota Premiada de setembro

A mensagem foi o estímulo que faltava para a mais recente ganhadora do prêmio de R$ 100 mil realizar o cadastro na campanha de educação fiscal gerenciada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba). Ela foi contemplada no sorteio de setembro. Até junho, a sortuda, que mora em Salvador, ainda não participava da iniciativa e se interessou em aderir após receber, no celular, a mensagem da plataforma de serviços do Estado da Bahia.

Ela acredita que recebeu a mensagem porque já é usuária dos serviços oferecidos pelo SAC, muitos deles integrados à plataforma ba.gov.br. A ganhadora conta ainda que, no momento do cadastro na Nota Premiada Bahia, selecionou o Hospital Aristides Maltez como instituição filantrópica para compartilhar as suas notas fiscais.

A escolha que permite aos participantes da campanha contribuir para o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que beneficia, a cada quatro meses, mais de 500 entidades das áreas social e de saúde com a distribuição R$ 5 milhões em recursos. “Estou muito feliz por ter acreditado na campanha e também por estar ajudando uma instituição da área de saúde. Foi uma excelente notícia para este final de ano”, afirmou, ao entregar a documentação necessária para o resgate da premiação.

