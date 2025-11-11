Acesse sua conta
Carro invade padaria no bairro da Graça; veja

Não há registros de pessoas feridas gravemente

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:53

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador
Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador Crédito: Reprodução

Um carro invadiu uma padaria localizada na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 13 horas desta terça-feira (11). Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram acionados para acomapanhar a situação. 

Moradores relataram que ao menos uma pessoa ferida, uma senhora, foi socorrida. O motorista não ficou ferido. Em imagens divulgadas por quem presenciou a cena, é possível ver que um carro de passeio invadiu a porta de vidro da delicatessen Deli&Cia. 

O veículo ficou atravessado em frente onde ficam localizados os caixas do estabelecimento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para a ocorrência. Confira abaixo mais imagens do acidente. 

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça por Reprodução
Carro invade estabelecimento no bairro da Graça por Reprodução
Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador por Reprodução
1 de 3
Carro invade estabelecimento no bairro da Graça por Reprodução

Matéria em atualização. 

