ACIDENTE

Carro invade padaria no bairro da Graça; veja

Não há registros de pessoas feridas gravemente

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:53

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça, em Salvador Crédito: Reprodução

Um carro invadiu uma padaria localizada na Avenida Euclydes da Cunha, no bairro da Graça, em Salvador. O acidente ocorreu por volta das 13 horas desta terça-feira (11). Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram acionados para acomapanhar a situação.

Moradores relataram que ao menos uma pessoa ferida, uma senhora, foi socorrida. O motorista não ficou ferido. Em imagens divulgadas por quem presenciou a cena, é possível ver que um carro de passeio invadiu a porta de vidro da delicatessen Deli&Cia.

O veículo ficou atravessado em frente onde ficam localizados os caixas do estabelecimento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado para a ocorrência. Confira abaixo mais imagens do acidente.

Carro invade estabelecimento no bairro da Graça 1 de 3