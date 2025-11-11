FEIRA DE SANTANA

Cães farejadores ajudam a polícia a flagrar passageiro com 34kg de drogas em ônibus

Parte da droga foi encontrada em uma mala no bagageiro e a outra parte era transportada na poltrona do passageiro

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13:43

Cães farejadores ajudam polícia a flagrar 34kg de drogas em ônibus Crédito: Divulgação

Um passageiro foi flagrado transportando 5 quilos de cocaína e 29,85 quilos de maconha em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Mossoró, no Rio Grande do Norte. O flagrante ocorreu no final da noite dessa segunda-feira (10), por volta das 23h, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 429 da BR-116, nas imediações da cidade de Feira de Santana.

A ação integrou a Operação “Cão de Faro” e contou com o apoio dos cães farejadores K9 Umbro e K9 Zion. Durante abordagem ao ônibus que fazia o trajeto, a equipe da PRF realizou inspeção no compartimento de bagagens com o auxílio dos cães. Ambos os animais indicaram comportamento positivo diante de uma mala de tecido azul escuro e vermelha. Na verificação, foram encontrados 2 kg de cocaína e 16,35 kg de maconha.

O passageiro responsável pela bagagem assumiu a propriedade e informou que havia mais entorpecentes em outra mala, localizada sob sua poltrona. Nessa segunda verificação, os policiais encontraram 3 kg de cocaína e 13,5 kg de maconha. No total, foram apreendidos 5 kg de cocaína e 29,85 kg de maconha, somando mais de 34 kg de drogas.

O homem relatou ter recebido as malas na zona leste de São Paulo e que faria a entrega na rodoviária de Pau dos Ferros (RN), mediante pagamento em dinheiro. Ele afirmou não conhecer o remetente nem o destinatário. As substâncias foram pesadas na unidade operacional da PRF em Feira de Santana e, juntamente com o preso, encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.