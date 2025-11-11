ACIDENTE

Explosão causada por vazamento de gás destrói casa e deixa homem ferido na Bahia

Caso foi registrado em Barra do Choça, no centro-sul do estado

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:30

Explosão de gás foi registrada na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Gilberto Silva Gomes, de 52 anos, ficou gravemente ferido após um vazamento de gás provocar uma explosão na casa onde ele mora, em Barra do Choça, no centro-sul baiano. O caso foi registrado no último sábado (8). A residência foi destruída pelo acidente.

Gilberto Silva sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no rosto e nos braços. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, unidade referência no tratamento de queimaduras na Bahia.

Familiares relataram que a vítima havia trocado o botijão de gás da casa horas antes do acidente. Por volta das 23 horas, Gilberto e a esposa sentiram o cheiro de gás na casa, e o homem abriu as portas e janelas da residência. Acreditando que estava fora de risco, a vítima acendeu um isqueiro no local, o que provocou a explosão devido ao vazamento de gás. As informações são da TV Bahia.

Imagens da casa após a explosão mostram que o local foi destruído, e o telhado da casa desmoronou.

Cuidados

Quando o gás se acumula em um ambiente fechado e entra em contato com uma fonte de ignição, como um isqueiro, pode ocorrer uma explosão de grandes proporções. Para evitar acidentes, é preciso ficar atento. Se for identificado cheiro forte e desagradável de gás, pode ser um sinal de vazamento.