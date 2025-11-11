Acesse sua conta
Homem é preso por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil na Bahia

Prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:21

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (11), em Itaberaba, na Região da Chapada Diamantina, sob suspeita de armazenar e compartilhar conteúdos com abuso sexual infantojuvenil.

De acordo com a Polícia Federal, o suspeito também teve dispositivos cibernéticos apreendidos. Os materiais passarão por perícia para a identificação de outros suspeitos e impedir que o material seja propagado.

A prisão fez parte da Operação M3dlin, deflagrada pela Polícia Federal. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal em Feira de Santana. O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e de compartilhamento de materiais que envolvem abuso sexual infantojuvenil.

A PF alerta os pais e os responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar crianças e adolescentes, tanto no ambiente virtual quanto no físico, para protegê-los de abusos sexuais.

