Mulher é presa acusada de usar dados de idosos para fazer empréstimos em Salvador

Prisão ocorreu nesta terça-feira (11)

Yan Inácio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Uma mulher de 27 anos foi presa por suspeita de estelionato contra idosos em Salvador. A prisão ocorreu nesta terça-feira (11), na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a investigada se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para realizar empréstimos usando os dados pessoais dos idosos. Ela é apontada em mais de um caso com o mesmo modo de operação, envolvendo apropriação de valores e manipulação de informações bancárias.

