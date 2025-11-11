Mulher é presa acusada de usar dados de idosos para fazer empréstimos em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:35
Uma mulher de 27 anos foi presa por suspeita de estelionato contra idosos em Salvador. A prisão ocorreu nesta terça-feira (11), na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Segundo as investigações da Polícia Civil, a investigada se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para realizar empréstimos usando os dados pessoais dos idosos. Ela é apontada em mais de um caso com o mesmo modo de operação, envolvendo apropriação de valores e manipulação de informações bancárias.
Após a prisão, a suspeita foi encaminhada para uma unidade policial e está à disposição da Justiça. A prisão faz parte da operação Legado Vivo, que tem como objetivo fortalecer a rede de proteção à pessoa idosa e combater crimes de natureza patrimonial, física e psicológica.