Mulher é presa acusada de usar dados de idosos para fazer empréstimos em Salvador

Prisão ocorreu nesta terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:35

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Uma mulher de 27 anos foi presa por suspeita de estelionato contra idosos em Salvador. A prisão ocorreu nesta terça-feira (11), na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. 

Segundo as investigações da Polícia Civil, a investigada se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para realizar empréstimos usando os dados pessoais dos idosos. Ela é apontada em mais de um caso com o mesmo modo de operação, envolvendo apropriação de valores e manipulação de informações bancárias.

Após a prisão, a suspeita foi encaminhada para uma unidade policial e está à disposição da Justiça. A prisão faz parte da operação Legado Vivo, que tem como objetivo fortalecer a rede de proteção à pessoa idosa e combater crimes de natureza patrimonial, física e psicológica.

Tags:

Crime Idosos Estelionato

