Quatro pessoas são presas por invadir e vender terrenos ilegalmente na Bahia

Esther Morais
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:20
Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (11) por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por invasões e pela comercialização ilegal de terrenos no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. Entre as áreas invadidas, estão terrenos públicos e privados, incluindo espaços destinados a projetos sociais como os da Apae e da Associação Carima, que atende pequenos agricultores da região.
Conforme as investigações, o grupo criminoso, autodenominado “MPA – Mercado do Povo Atitude”, atua de forma organizada e violenta, utilizando ameaças e armas de grosso calibre para expulsar proprietários de suas terras e comercializar ilegalmente os lotes invadidos.
Durante as diligências, foram apreendidas munições de armas de fogo, celulares, documentos, contratos de compra e venda de terrenos e dinheiro em espécie.
Operação Indulgência
A ‘Operação Indulgência’ é realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Sul (Gaeco Sul). Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a oito suspeitos.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional – Extremo Sul (CPR-ES) e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Polícia Civil, através da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).
Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa armada, extorsão, homicídio, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça, entre outros delitos que vierem a ser comprovados. O material apreendido será analisado pelo Gaeco Sul, que dará prosseguimento às investigações para apurar a participação de outros envolvidos na organização criminosa.