Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro pessoas são presas por invadir e vender terrenos ilegalmente na Bahia

Alvos usavam fuzis para expulsar proprietários de suas terras

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:20

‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro Crédito: Divulgação 

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (11) por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por invasões e pela comercialização ilegal de terrenos no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. Entre as áreas invadidas, estão terrenos públicos e privados, incluindo espaços destinados a projetos sociais como os da Apae e da Associação Carima, que atende pequenos agricultores da região.

Conforme as investigações, o grupo criminoso, autodenominado “MPA – Mercado do Povo Atitude”, atua de forma organizada e violenta, utilizando ameaças e armas de grosso calibre para expulsar proprietários de suas terras e comercializar ilegalmente os lotes invadidos.

Durante as diligências, foram apreendidas munições de armas de fogo, celulares, documentos, contratos de compra e venda de terrenos e dinheiro em espécie.

Operação Indulgência

‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação
auto-upload por auto-upload
1 de 7
‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro por Divulgação

A ‘Operação Indulgência’ é realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Sul (Gaeco Sul). Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a oito suspeitos.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional – Extremo Sul (CPR-ES) e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Polícia Civil, através da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

Os alvos são investigados pelos crimes de organização criminosa armada, extorsão, homicídio, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ameaça, entre outros delitos que vierem a ser comprovados. O material apreendido será analisado pelo Gaeco Sul, que dará prosseguimento às investigações para apurar a participação de outros envolvidos na organização criminosa.

Mais recentes

Imagem - Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema
Imagem - Homem é preso por receptar carga de cerveja avaliada em R$ 350 mil na Bahia

Homem é preso por receptar carga de cerveja avaliada em R$ 350 mil na Bahia
Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
01

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador
02

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais
04

Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais