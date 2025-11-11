COM ARMAS

Quatro pessoas são presas por invadir e vender terrenos ilegalmente na Bahia

Alvos usavam fuzis para expulsar proprietários de suas terras

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:20

‘Operação Indulgência’: Quatro pessoas são presas por comercialização ilegal de terrenos em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (11) por suspeita de integrar uma organização criminosa responsável por invasões e pela comercialização ilegal de terrenos no município de Porto Seguro, no sul da Bahia. Entre as áreas invadidas, estão terrenos públicos e privados, incluindo espaços destinados a projetos sociais como os da Apae e da Associação Carima, que atende pequenos agricultores da região.

Conforme as investigações, o grupo criminoso, autodenominado “MPA – Mercado do Povo Atitude”, atua de forma organizada e violenta, utilizando ameaças e armas de grosso calibre para expulsar proprietários de suas terras e comercializar ilegalmente os lotes invadidos.

Durante as diligências, foram apreendidas munições de armas de fogo, celulares, documentos, contratos de compra e venda de terrenos e dinheiro em espécie.

A ‘Operação Indulgência’ é realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Sul (Gaeco Sul). Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a oito suspeitos.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Regional – Extremo Sul (CPR-ES) e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Polícia Civil, através da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).