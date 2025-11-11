Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Até o final do mês: saiba como aderir ao Refis IPVA Bahia com desconto de 95%

Prazo para aderir ao programa e efetuar o pagamento termina no dia 28 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:59

IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30
Prazo para aderir ao Refis IPVA Bahia termina neste mês Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Os contribuintes em débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aderirem ao Refis IPVA Bahia, que oferece desconto de 95% em multas por atraso e acréscimos moratórios. O prazo para aderir ao programa e efetuar o pagamento termina no dia 28 deste mês.

Para obter mais informações, basta acessar o endereço, clicar no banner disponível e seguir o passo a passo no simulador após informar o Renavam do veículo, ou número do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

De acordo com o diretor de Arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), Augusto Guenem, as condições são válidas para todos os débitos com o IPVA, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, que tenham sido gerados até 31 de dezembro de 2024. Até o momento, mais de 16 mil baianos já aderiram ao Refis IPVA Bahia.

A lei do Refis IPVA Bahia estabeleceu também a remissão, ou seja, o perdão dos débitos tributários do IPVA com valor abaixo de R$ 460. Outro benefício do pacote foi o perdão ou remissão parcial de 50% dos débitos tributários relativos à Taxa de Licenciamento Anual de veículos.

Refis do IPVA

IPVA 2025 já tem calendário oficial por Shutterstock
Cerca de 500 mil proprietários de veículos em débito com o IPVA na Bahia, dos quais 289 mil são motociclistas por Antonio Queirós/ GOVBA
IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30 por Paula Fróes/GOVBA
Pagamento do IPVA deve ser feito até hoje por Shutterstock
1 de 4
IPVA 2025 já tem calendário oficial por Shutterstock

Como aderir

Logo depois de acessar o simulador disponível no site, o contribuinte deverá digitar o número do Renavam do veículo ou do Processo Administrativo Fiscal e clicar em aplicar filtro. Após alguns segundos, o sistema irá mostrar colunas com o valor devido e o valor de pagamento à vista. Clicando-se no botão avançar, a tela do sistema irá mostrar um detalhamento do débito.

Para dar prosseguimento, basta clicar em efetuar pagamento. A ferramenta irá abrir uma nova tela e o contribuinte precisará informar a data de quitação do débito, que deve ser até o dia 28 de novembro, e depois selecionar novamente o botão avançar. Nesta nova etapa, o usuário irá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) clicando na opção “Emitir DAE”. É importante que o contribuinte habilite as permissões de pop-up para o domínio gov.br para possibilitar a visualização do DAE e depois salvá-lo em formato PDF.

Leia mais

Imagem - Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia

Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia

Imagem - Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Licenciamento

A taxa de licenciamento deverá ser paga à vista no Banco do Brasil, Bradesco ou Banco Sicoob. O pagamento no Banco do Brasil poderá ser feito inclusive por não-correntistas. Para informações adicionais, o proprietário do veículo deve procurar a agência de sua escolha. Os clientes dos demais bancos devem emitir o DAE do Licenciamento na plataforma ba.gov.br e pagar em qualquer instituição por meio de Pix.

No site da Sefaz-BA, o usuário também pode acessar a Carta de Serviços ao Cidadão, na qual estão todas as orientações para o Refis IPVA Bahia, além de um link para perguntas e respostas sobre o programa.

Tags:

Bahia Salvador Carros Ipva

Mais recentes

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador: veja quais

Abastecimento de água é suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador: veja quais
Imagem - Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema
Imagem - Quatro pessoas são presas por invadir e vender terrenos ilegalmente na Bahia

Quatro pessoas são presas por invadir e vender terrenos ilegalmente na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
02

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador
03

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Imagem - Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista
04

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista