Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Corredor de umidade e frente fria atingem o litoral baiano

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:55

Corredor desafiando a chuva na Barra, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas em diversas regiões da Bahia nos próximos dias. As condições meteorológicas atuais são resultado da atuação de um corredor de umidade e de uma frente fria sobre o litoral baiano, fenômenos que favorecem o aumento das precipitações em várias áreas do estado.

Quem explica isso é a meteorologista do órgão, Cláudia Valéria. “As chuvas devem se concentrar especialmente nas regiões Sudoeste e Oeste, onde os volumes tendem a ser mais significativos”, pontua.

Ainda há previsão de chuvas mais intensas na faixa Leste do estado. “Os volumes mais expressivos devem ocorrer em Salvador, na região metropolitana e no Recôncavo. Estamos em atenção especial para os próximos dois dias, terça e quarta-feira, quando o tempo deve permanecer nublado e chuvoso também em parte do Oeste e Centro-Sul da Bahia”, reforçou.

