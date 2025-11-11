Acesse sua conta
Bahia deve ter chuvas intensas nos próximos dias, alerta Inema

Corredor de umidade e frente fria atingem o litoral baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:55

Corredor desafiando a chuva na Barra
Corredor desafiando a chuva na Barra, em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas em diversas regiões da Bahia nos próximos dias. As condições meteorológicas atuais são resultado da atuação de um corredor de umidade e de uma frente fria sobre o litoral baiano, fenômenos que favorecem o aumento das precipitações em várias áreas do estado.

Quem explica isso é a meteorologista do órgão, Cláudia Valéria. “As chuvas devem se concentrar especialmente nas regiões Sudoeste e Oeste, onde os volumes tendem a ser mais significativos”, pontua.

Ainda há previsão de chuvas mais intensas na faixa Leste do estado. “Os volumes mais expressivos devem ocorrer em Salvador, na região metropolitana e no Recôncavo. Estamos em atenção especial para os próximos dois dias, terça e quarta-feira, quando o tempo deve permanecer nublado e chuvoso também em parte do Oeste e Centro-Sul da Bahia”, reforçou.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

O Inema orienta a população a evitar áreas de risco de alagamentos e deslizamentos, não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e desligar aparelhos elétricos em caso de trovoadas. As equipes do Instituto seguem monitorando as condições meteorológicas em todo o estado.

