Abastecimento de água é suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador: veja quais

Suspensão acontece devido a uma falha no reservatório do Cabula

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:14

Embasa e Coelba informaram falha que interrompeu serviço
Embasa e Coelba comunicaram falha no reservatório do Cabula Crédito: Reprodução

O abastecimento de água foi suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador desde a manhã de segunda-feira (10). De acordo com informativo da Embasa e da Coelba, o problema ocorre devido a uma falha de energização de equipamentos.

Ainda segundo as empresas, a falha aconteceu no reservatório do Cabula, o que fez com que o serviço de abastecimento fosse temporariamente suspenso nas imediações das localidades afetadas pelo problema de energia.

Como a falha é local, diversos bairros da região foram afetados. São eles: Arenoso, Arraial, Barreiras, Beiru, Tancredo Neves, Cabula, Cabula VI, Curuzu, Doron, Engomadeira, IAPI, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Mata Escura, Narandiba, Novo Horizonte, Nova Sussuarana, Pernambués, Pero Vaz, Retiro, Resgate, Saboeiro, Santa Mônica, São Gonçalo, Sussuarana.

Procurada sobre a situação, a Embasa confirmou a falha e os trabalhos para corrigir o problema e normalizar o serviço. No entanto, até o momento, não deu detalhes sobre a previsão de retorno do abastecimento. A Coelba também foi procurada, mas não respondeu até o fechamento dessa reportagem. 

Apesar do informativo das empresas citarem problemas em 25 localidades, de acordo com informações da Embasa, o reservatório do Cabula abastece 70 bairros, onde vivem cerca de 440 mil pessoas. O parque tem cinco reservatórios com capacidade total para armazenar 36,5 milhões de litros de água tratada, o suficiente para encher 14,4 piscinas olímpicas. 

Até pela capacidade, o reservatório é  considerado coração do sistema de abastecimento da cidade

Cinco dicas para períodos sem abastecimento 

Para minimizar os impactos da interrupção, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) orienta que os moradores das áreas afetadas adotem medidas simples, como o uso econômico do recurso nos dias que Salvador ficará sem água.

1) Nos dias anteriores à interrupção, armazém água de forma segura: use balde, garrafões e outros recipientes limpos e tampados.

2) Aproveite final de semana para antecipar tarefas domésticas, como lavar roupa, limpar o quintal, lavar o carro ou fazer aquela faxina mais pesada.

3) Planeje o uso da água armazenada, priorizando alimentação, higiene pessoal e limpeza essencial.

4) Economize: reduza o tempo de banho e mantenha a torneira fechada durante a escovação dos dentes ou ao ensaboar a louça.

5) Reaproveite água sempre que possível – a usada na lavagem de roupas pode servir para limpeza da casa.

