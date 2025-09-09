Carro da Embasa capota e deixa um ferido na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06:32
Um carro da Embasa com duas pessoas capotou e bateu em um poste na Av. Octávio Mangabeira, na altura do bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta terça-feira (9). O condutor ficou ferido.
O acidente ocorreu por volta das 6h, no sentido Itapuã, quando o motorista perdeu controle do veículo e colidiu contra um poste, que caiu e agora ocupa duas das três faixas da pista. O trânsito está lento no local.
Segundo informações da TV Bahia, os ocupantes eram vigilantes que faziam rondas noturnas pela Embasa. O Samu está no local.