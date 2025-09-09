Acesse sua conta
Carro da Embasa capota e deixa um ferido na Pituba

Veículo bateu em poste; trânsito está lento na região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06:32

Acidente ocorreu na manhã desta terça (9)
Acidente ocorreu na manhã desta terça (9) Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um carro da Embasa com duas pessoas capotou e bateu em um poste na Av. Octávio Mangabeira, na altura do bairro da Pituba, em Salvador, na manhã desta terça-feira (9). O condutor ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 6h, no sentido Itapuã, quando o motorista perdeu controle do veículo e colidiu contra um poste, que caiu e agora ocupa duas das três faixas da pista. O trânsito está lento no local.

Segundo informações da TV Bahia, os ocupantes eram vigilantes que faziam rondas noturnas pela Embasa. O Samu está no local.

