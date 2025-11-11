Moradores da Boca do Rio recebem atendimento itinerante da Embasa até sexta (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:48
A Embasa vai atender de forma itinerante moradores da Boca do Rio, em Salvador, até sexta-feira (14). Alguns dos serviços disponíveis são solicitar segunda via de conta e negociação de débitos presencialmente.
No local, os moradores poderão solicitar também serviços como ligação ou religação de água e cadastro na tarifa social, além de tratar de outras demandas relacionadas ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Para o atendimento, é necessário apresentar documentos originais de RG, CPF e comprovante de residência ou vínculo com o imóvel.
A ação acontece das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, localizado na rua Abelardo Andrade de Carvalho, nº 141, ao lado do Colégio Imeja.
A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços da empresa.