CONHEÇA SERVIÇOS

Moradores da Boca do Rio recebem atendimento itinerante da Embasa até sexta (14)

Ação acontece das 9h às 16h, no Cras

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:48

Moradores da Boca do Rio recebem atendimento itinerante da Embasa até sexta-feira (14) Crédito: Divulgação/Embasa

A Embasa vai atender de forma itinerante moradores da Boca do Rio, em Salvador, até sexta-feira (14). Alguns dos serviços disponíveis são solicitar segunda via de conta e negociação de débitos presencialmente.

No local, os moradores poderão solicitar também serviços como ligação ou religação de água e cadastro na tarifa social, além de tratar de outras demandas relacionadas ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Para o atendimento, é necessário apresentar documentos originais de RG, CPF e comprovante de residência ou vínculo com o imóvel.

A ação acontece das 9h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, localizado na rua Abelardo Andrade de Carvalho, nº 141, ao lado do Colégio Imeja.