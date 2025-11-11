CRIME

Homem sai para fazer depósito e tem mais de R$ 17 mil roubados na Bahia

Vítima foi abordado por dupla armada

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:32

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador Crédito: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Um homem de 40 anos foi assaltado e teve mais de R$ 17 mil roubados após sair para depositar o dinheiro na manhã de segunda-feira (10) no bairro Terra Nova, em Conceição do Coité, no Nordeste baiano.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi rendida por dois homens, um deles armado com um revólver, e levada para um local desertp, onde foi roubado.

Policiais militares do 16º Batalhão (BPM) foram acionados e realizaram rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Delegacia Territorial de Conceição do Coité investiga o roubo. Câmeras de videomonitoramento vão auxiliar nas investigações.