'DROGA DE ESCALADA'

A bebida popular que o 'guru da longevidade' evita para manter o corpo bem

Para Bryan Johnson, a bebida provoca desequilíbrio emocional

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:13

Bryan Johnson Crédito: Divulgação

Dispensar o café, hábito comum a milhões de pessoas, faz parte de um plano rigoroso de Bryan Johnson para alcançar a longevidade. O empresário e criador do projeto Blueprint segue uma rotina rígida que inclui acordar às 4h30, treinos intensos, sessões de luz infravermelha, banhos de calor e frio, jejum intermitente e uma dieta vegana controlada. Seu objetivo declarado é manter os órgãos de um homem de 46 anos funcionando como os de um jovem de 18.

Segundo ele, eliminar o café e outros estimulantes, como nicotina, foi essencial para evitar picos de energia e variações de humor que poderiam comprometer o equilíbrio diário. “Para mim, café é como uma droga de escalada”, afirmou Johnson em um vídeo, explicando que as flutuações emocionais provocadas pela bebida o levaram a abandoná-la completamente.

Apesar da restrição, ele ainda consome pequenas doses de cafeína - cerca de 60 mg por dia - obtidas de fontes mais leves, como chá-verde. “Graças a padrões de sono de qualidade, alimentação controlada e exercícios regulares, minha mente e meu corpo mantêm um estado de estabilidade bonita ao longo do dia”, declarou.

Johnson destaca que a decisão não é uma recomendação universal. Ele reconhece que muitas pessoas reagem bem à bebida, mas no seu caso, a cafeína representa um “risco de escalada” por estimular o organismo além do natural.