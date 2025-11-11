Cor e número da sorte de hoje: veja o que o portal 11/11 reserva para o seu signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:00
O dia 11/11 chega com um convite à calma e ao realismo. Alguns assuntos, especialmente ligados a família e propriedade, exigem mais diplomacia e menos pressa. É um bom momento para revisar planos, organizar ideias e priorizar o que traz segurança emocional. Veja o que o dia reserva para o seu signo, e descubra sua cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".
Áries: Emoções não ditas podem afastar quem você ama, então aposte no diálogo sincero. No trabalho, atualizações de habilidade ajudam a manter estabilidade.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 1
Touro: Viagens e espiritualidade ganham destaque. Evite exageros em dietas e gastos. Planejar bem compras e imóveis trará mais equilíbrio.
Cor da sorte: Cinza-escuro
Número da sorte: 17
Os signos no trabalho
Gêmeos: Dia favorável para revisar finanças e planos profissionais. Questões de propriedade pedem paciência e orientação especializada.
Cor da sorte: Rosa-bebê
Número da sorte: 11
Câncer: Hidratação e autocuidado trazem bem-estar. No trabalho, reconhecimento vem acompanhado de tensão — mantenha o foco.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 7
Leão: Controle impulsos financeiros e evite gastos desnecessários. Mudanças familiares podem surpreender, mas também abrir novos caminhos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Virgem: Boa fase para se organizar e cuidar da saúde. Divida grandes tarefas em partes menores. Negociações de aluguel ou contrato pedem clareza.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 6
Veja as características dos signos
Libra: Finanças se equilibram e boas notícias no trabalho animam o dia. Reuniões familiares exigem diplomacia, mas terminam em harmonia.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 2
Escorpião: Vitalidade e foco em alta. Conversas sinceras fortalecem vínculos e o aprendizado flui naturalmente.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Sagitário: Organização é palavra-chave para lidar com notícias familiares e compromissos financeiros. Estudos e trabalho rendem bem.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Capricórnio: Energia próspera para investimentos e decisões de carreira. O afeto familiar traz segurança e inspiração.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Aquário: Reformas ou gastos domésticos exigem planejamento. Mudanças simples nos hábitos já melhoram o bem-estar.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 18
Peixes: Evite teimosia em discussões. Cuide do orçamento e de detalhes em projetos de trabalho. Pequenas ações trarão bons resultados.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 22