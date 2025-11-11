ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje: veja o que o portal 11/11 reserva para o seu signo

Paciência, foco e estabilidade marcam as previsões desta terça-feira (11 de novembro)

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia 11/11 chega com um convite à calma e ao realismo. Alguns assuntos, especialmente ligados a família e propriedade, exigem mais diplomacia e menos pressa. É um bom momento para revisar planos, organizar ideias e priorizar o que traz segurança emocional. Veja o que o dia reserva para o seu signo, e descubra sua cor e número da sorte. A previsão é do site "Hindustan Times".

Áries: Emoções não ditas podem afastar quem você ama, então aposte no diálogo sincero. No trabalho, atualizações de habilidade ajudam a manter estabilidade.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Touro: Viagens e espiritualidade ganham destaque. Evite exageros em dietas e gastos. Planejar bem compras e imóveis trará mais equilíbrio.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 17

Gêmeos: Dia favorável para revisar finanças e planos profissionais. Questões de propriedade pedem paciência e orientação especializada.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número da sorte: 11

Câncer: Hidratação e autocuidado trazem bem-estar. No trabalho, reconhecimento vem acompanhado de tensão — mantenha o foco.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 7

Leão: Controle impulsos financeiros e evite gastos desnecessários. Mudanças familiares podem surpreender, mas também abrir novos caminhos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Virgem: Boa fase para se organizar e cuidar da saúde. Divida grandes tarefas em partes menores. Negociações de aluguel ou contrato pedem clareza.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Libra: Finanças se equilibram e boas notícias no trabalho animam o dia. Reuniões familiares exigem diplomacia, mas terminam em harmonia.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Escorpião: Vitalidade e foco em alta. Conversas sinceras fortalecem vínculos e o aprendizado flui naturalmente.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Sagitário: Organização é palavra-chave para lidar com notícias familiares e compromissos financeiros. Estudos e trabalho rendem bem.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Capricórnio: Energia próspera para investimentos e decisões de carreira. O afeto familiar traz segurança e inspiração.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Aquário: Reformas ou gastos domésticos exigem planejamento. Mudanças simples nos hábitos já melhoram o bem-estar.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 18

Peixes: Evite teimosia em discussões. Cuide do orçamento e de detalhes em projetos de trabalho. Pequenas ações trarão bons resultados.

Cor da sorte: Açafrão