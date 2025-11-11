NA DISPUTA

Saiba quem é a desembargadora baiana que está em lista tríplice para vaga de ministra do TST

A lista com os três nomes segue para apreciação do presidente da República, a quem caberá a indicação

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:48

Saiba quem é a desembargadora baiana que está em lista tríplice para vaga de ministra do TST Crédito: Divulgação

O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) escolheu, nesta terça-feira (11), em votação secreta, os nomes que vão compor a lista tríplice para preenchimento de vaga de ministra destinada à magistratura de carreira, decorrente da aposentadoria do ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Os nomes escolhidos foram os das desembargadoras Margareth Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (BA), Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região (PA/AP), e Márcia Regina Leal Campos, do TRT da 1ª Região (RJ).

Em outubro, a presidência do TST recebeu a inscrição de oito desembargadoras e 15 desembargadores de Tribunais Regionais do Trabalho candidatos à vaga. A lista com os três nomes segue para apreciação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem caberá a indicação. A indicada passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e, após a aprovação pela Comissão, o nome será submetido ao plenário do Senado Federal antes da nomeação.

Filha de uma juíza, Margareth Rodrigues Costa foi titular da 33ª Vara do Trabalho de Salvador. A nomeação para desembargadora foi feita pela presidente da República, Dilma Roussef, e publicada no dia 5 de junho de 2014, no Diário Oficial da União. A promoção ocorreu pelo critério de merecimento, na vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Elisa Maria Amado de Moraes.