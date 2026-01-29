SAÚDE E DIVERSÃO

Corrida de rua em Salvador terá show de Xanddy Harmonia

Evento esportivo será realizado nesta domingo (1º), em Pituaçu

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:52

No próximo domingo (1º), corredores de Salvador se reúnem na orla de Pituaçu para um evento que promete um verdadeiro show de saúde e diversão. A Corre Carnaval Folia Drogasil contará com uma apresentação especial do cantor Xanddy Harmonia ao final do percurso. A corrida integra as ações da Drogasil voltadas para o Carnaval de Salvador, realizadas ao longo do mês de fevereiro.

Com largada prevista para as 6h, o evento deve reunir cerca de 2 mil pessoas em um trajeto de cinco quilômetros, embalado por música, fantasia e muita animação. As inscrições estão abertas até o próximo sábado (31), na plataforma Ticket Sports.

Dentro da programação do Carnaval de Salvador, a Drogasil também promoverá ativações com a cantora Claudia Leitte e com o Bloco Happy, comandado por Tio Paulinho e tradicional na agenda carnavalesca das famílias. A concentração do bloco infantil acontece no circuito do Campo Grande, na manhã do sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro.

O diretor de Clientes e Marketing da RD Saúde, Daniel Campos, explica que o principal objetivo das ações durante o período carnavalesco é alertar os foliões sobre a importância da proteção, do cuidado e da hidratação durante as festas.

“O Carnaval é um momento de alegria e intensidade, mas também de exposição ao sol, calor intenso e desidratação. Portanto, é um período que exige atenção especial com a saúde. Cuidar de perto da saúde e do bem-estar dos brasileiros é a essência do nosso trabalho”, destaca Campos.