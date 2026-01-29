Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:52
No próximo domingo (1º), corredores de Salvador se reúnem na orla de Pituaçu para um evento que promete um verdadeiro show de saúde e diversão. A Corre Carnaval Folia Drogasil contará com uma apresentação especial do cantor Xanddy Harmonia ao final do percurso. A corrida integra as ações da Drogasil voltadas para o Carnaval de Salvador, realizadas ao longo do mês de fevereiro.
Com largada prevista para as 6h, o evento deve reunir cerca de 2 mil pessoas em um trajeto de cinco quilômetros, embalado por música, fantasia e muita animação. As inscrições estão abertas até o próximo sábado (31), na plataforma Ticket Sports.
Corre Carnaval Folia Drogasil
Dentro da programação do Carnaval de Salvador, a Drogasil também promoverá ativações com a cantora Claudia Leitte e com o Bloco Happy, comandado por Tio Paulinho e tradicional na agenda carnavalesca das famílias. A concentração do bloco infantil acontece no circuito do Campo Grande, na manhã do sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro.
O diretor de Clientes e Marketing da RD Saúde, Daniel Campos, explica que o principal objetivo das ações durante o período carnavalesco é alertar os foliões sobre a importância da proteção, do cuidado e da hidratação durante as festas.
“O Carnaval é um momento de alegria e intensidade, mas também de exposição ao sol, calor intenso e desidratação. Portanto, é um período que exige atenção especial com a saúde. Cuidar de perto da saúde e do bem-estar dos brasileiros é a essência do nosso trabalho”, destaca Campos.
Ao longo de todo o mês de fevereiro, as farmácias Drogasil de Salvador contarão com ações especiais, incluindo ambientação temática e promoções focadas no autocuidado. A partir deste domingo, clientes que realizarem compras acima de R$ 200 nas lojas físicas ganharão uma pochete carnavalesca. Além disso, a rede também distribuirá cupons de desconto exclusivos.