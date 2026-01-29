Acesse sua conta
Corrida de rua em Salvador terá show de Xanddy Harmonia

Evento esportivo será realizado nesta domingo (1º), em Pituaçu

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:52

Corre Carnaval Folia Drogasil
Corre Carnaval Folia Drogasil Crédito: Reprodução

No próximo domingo (1º), corredores de Salvador se reúnem na orla de Pituaçu para um evento que promete um verdadeiro show de saúde e diversão. A Corre Carnaval Folia Drogasil contará com uma apresentação especial do cantor Xanddy Harmonia ao final do percurso. A corrida integra as ações da Drogasil voltadas para o Carnaval de Salvador, realizadas ao longo do mês de fevereiro.

Com largada prevista para as 6h, o evento deve reunir cerca de 2 mil pessoas em um trajeto de cinco quilômetros, embalado por música, fantasia e muita animação. As inscrições estão abertas até o próximo sábado (31), na plataforma Ticket Sports.

Corre Carnaval Folia Drogasil

Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução
Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução
Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução
Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução
Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução
1 de 5
Corre Carnaval Folia Drogasil por Reprodução

Dentro da programação do Carnaval de Salvador, a Drogasil também promoverá ativações com a cantora Claudia Leitte e com o Bloco Happy, comandado por Tio Paulinho e tradicional na agenda carnavalesca das famílias. A concentração do bloco infantil acontece no circuito do Campo Grande, na manhã do sábado de Carnaval, dia 14 de fevereiro.

O diretor de Clientes e Marketing da RD Saúde, Daniel Campos, explica que o principal objetivo das ações durante o período carnavalesco é alertar os foliões sobre a importância da proteção, do cuidado e da hidratação durante as festas.

“O Carnaval é um momento de alegria e intensidade, mas também de exposição ao sol, calor intenso e desidratação. Portanto, é um período que exige atenção especial com a saúde. Cuidar de perto da saúde e do bem-estar dos brasileiros é a essência do nosso trabalho”, destaca Campos.

Ao longo de todo o mês de fevereiro, as farmácias Drogasil de Salvador contarão com ações especiais, incluindo ambientação temática e promoções focadas no autocuidado. A partir deste domingo, clientes que realizarem compras acima de R$ 200 nas lojas físicas ganharão uma pochete carnavalesca. Além disso, a rede também distribuirá cupons de desconto exclusivos.

