Justiça condena sete integrantes da maior rede de tráfico de aves do país

Condenação acontece após denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:46

Paulista, em prisão no ano de 2015 Crédito: Divulgação

O homem considerado o maior traficante de aves do Brasil e outras seis pessoas foram condenados pela Justiça após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). As penas, que chegam a ultrapassar 18 anos, decorrem de crimes como organização criminosa, tráfico de fauna, maus-tratos, receptação qualificada e lavagem de capitais.

Os integrantes da maior rede de tráfico de aves silvestres do país foram condenados na última quinta-feira (22). Eles foram alvo da operação Fauna Protegida, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de animais silvestres entre Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Weber Oliveira, vulgo Paulista, considerado o maior traficante de aves do país, é apontado como líder. Segundo a denúncia do MP-BA, ele era responsável por articular a captura, aquisição e distribuição das aves, coordenando fornecedores e orientando a logística do comércio ilícito.

A esposa dele, Ivonice Silva, seria responsável pelo núcleo financeiro da venda ilegal de aves. Weber Oliveira foi condenado a 18 anos de reclusão, além de 1 ano de detenção. Ivonice foi condenada a 6 anos de reclusão, somado a 1 ano de detenção. O cumprimento da reclusão deve ser fechado, semiaberto ou aberto. Enquanto a detenção não pode ser cumprida em regime fechado.

Também foram condenados Uallace Batista, Ademar Viana, Messias dos Santos e Gilmar dos Santos, responsáveis por capturar e manter os animais, além de Josevaldo Almeida, que exercia papel de redistribuidor em Salvador, garantindo o escoamento dos animais para o comércio clandestino. Veja abaixo as penas de cada um.

Weber Sena Oliveira - 18 anos e 25 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 11 dias de detenção

Ivonice Silva - 6 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, somados a 1 ano e 29 dias de detenção

Josevaldo Moreira Almeida - 8 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 21 dias de detenção