Justiça condena sete integrantes da maior rede de tráfico de aves do país

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:46
O homem considerado o maior traficante de aves do Brasil e outras seis pessoas foram condenados pela Justiça após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). As penas, que chegam a ultrapassar 18 anos, decorrem de crimes como organização criminosa, tráfico de fauna, maus-tratos, receptação qualificada e lavagem de capitais.
Os integrantes da maior rede de tráfico de aves silvestres do país foram condenados na última quinta-feira (22). Eles foram alvo da operação Fauna Protegida, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de animais silvestres entre Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Animais silvestres vendidos ilegalmente
Weber Oliveira, vulgo Paulista, considerado o maior traficante de aves do país, é apontado como líder. Segundo a denúncia do MP-BA, ele era responsável por articular a captura, aquisição e distribuição das aves, coordenando fornecedores e orientando a logística do comércio ilícito.
A esposa dele, Ivonice Silva, seria responsável pelo núcleo financeiro da venda ilegal de aves. Weber Oliveira foi condenado a 18 anos de reclusão, além de 1 ano de detenção. Ivonice foi condenada a 6 anos de reclusão, somado a 1 ano de detenção. O cumprimento da reclusão deve ser fechado, semiaberto ou aberto. Enquanto a detenção não pode ser cumprida em regime fechado.
Também foram condenados Uallace Batista, Ademar Viana, Messias dos Santos e Gilmar dos Santos, responsáveis por capturar e manter os animais, além de Josevaldo Almeida, que exercia papel de redistribuidor em Salvador, garantindo o escoamento dos animais para o comércio clandestino. Veja abaixo as penas de cada um.
Weber Sena Oliveira - 18 anos e 25 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 11 dias de detenção
Ivonice Silva - 6 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, somados a 1 ano e 29 dias de detenção
Josevaldo Moreira Almeida - 8 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, além de 1 ano, 2 meses e 21 dias de detenção
Uallace Batista Santos, Ademar de Jesus Viana, Gilmar José dos Santos e Messias Bispo dos Santos - cada um condenado a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, acrescidos de 1 ano, 4 meses e 22 dias de detenção.