Quase 700 aves silvestres e caranguejos são resgatados de cativeiro

Proprietários vão responder por crimes ambientais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:54

Animais foram apreendidos em Arapiraca
Animais foram apreendidos em Arapiraca Crédito: Divulgação/ PM-AL

Quase 700 animais silvestres foram resgatados de um cativeiro na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, na manhã do último domingo (18). Entre eles, foram encontradas cerca de 130 aves silvestres mantidas de forma irregular. Os responsáveis vão responder por crimes ambientais. Além das aves, a fiscalização localizou 293 caranguejos-guaiamum e 256 caranguejos-uçá durante a ação, totalizando 679 espécimes.

As aves silvestres foram encontradas, inicialmente, em uma feira livre. No total foram oficializados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Maceió.

Aves e caranguejos foram resgatados pela PM

Animais foram apreendidos em Arapiraca
Animais foram apreendidos em Arapiraca por Divulgação/ PM-AL
Animais foram apreendidos em Arapiraca por Divulgação/ PM-AL
1 de 3
Animais foram apreendidos em Arapiraca

Ao longo da operação os policiais constataram também a comercialização ilegal de caranguejo-uçá. Noventa e seis em uma abordagem e 160 em outra. A espécie está em período do defeso, fase em que a captura e a venda são proibidas por lei. Foram registrados dois flagrantes pelo crime de comercializar pescado em período proibido.

Em outro ponto fiscalizado por policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) de Alagoas, 293 caranguejos-guaiamum estavam sendo mantidos em cativeiro, em um estabelecimento comercial sem qualquer indício de autorização. O responsável pelo estabelecimento alegou ter adquirido os animais no estado de Sergipe, porém não apresentou qualquer comprovação legal. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Arapiraca, onde foram oficializados o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição e Apreensão.

Ao todo, 293 caranguejos-guaiamum e 256 caranguejos-uçá apreendidos durante a operação foram posteriormente devolvidos ao seu habitat natural, no município de Barra de São Miguel, após avaliação dos órgãos competentes.

Tags:

Aves Silvestres

